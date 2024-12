Retrospectiva 2024: relembre o que foi notícia este ano

2024 chega ao fim em alguns dias e, para aproveitar o clima de retrospectiva da última semana do ano, O São Gonçalo reuniu alguns dos acontecimentos que marcaram os últimos meses. Da despedida de ídolos da cultura popular brasileira às eleições municipais, confira o que foi notícia entre janeiro e dezembro em SG, Niterói e no Brasil:

Janeiro

O ano começou com fortes chuvas na Baixada e na Região Metropolitana do Rio. Niterói enfrentou as chuvas mais fortes do município desde 2013; na capital e na Baixada, 13 pessoas morreram por conta de incidentes relacionados às chuvas.

Além disso, em Niterói e São Gonçalo, o início de 2024 foi marcado por instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Bairros da Região Oceânica e da Zona Norte de Niterói, além de bairros gonçalenses no limite com a cidade vizinha, enfrentaram picos de luz e instabilidade nas primeiras semanas do ano.

Fevereiro

Em fevereiro, o Rio de Janeiro viu o número de casos de dengue aumentar. No dia 21, o Governo Estadual decretou situação de epidemia por conta da doença, pouco mais de duas semanas após a Prefeitura da Capital decretar epidemia da doença. Apesar de o decreto oficial de epidemia ter continuado até junho, São Gonçalo foi uma das cidades menos afetadas.

No dia 23, uma mulher grávida e a filha de 10 anos morreram após serem atropeladas na RJ-106, na altura do Rio do Ouro, em São Gonçalo. O marido e pai das vítimas, o pedreiro Rosivan dos Santos de Jesus, foi o único que sobreviveu após o acidente. Eles foram atingidos pelo veículo de um idoso, que ainda colidiu com outros veículos após o atropelamento.

Março

No Baldeador, em Niterói, uma família foi morta a tiros dentro do carro. O gesseiro Filipe Rodrigues, de 24 anos, era o alvo da emboscada, mas os disparos também atingiram sua esposa, a técnica de enfermagem Rayssa dos Santos, 23, e seu filho, Miguel Filipe, de sete meses. Mais tarde, após investigações, a Polícia descobriu que Filipe fingia ser policial militar para negociar com criminosos. Um suspeito foi preso pelo crime.

Após seis anos de investigação, os suspeitos apontados como mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, foram presos pela Polícia Federal. O deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o policial civil Rivaldo Barbosa foram capturados no Rio após investigações os identificarem como mandantes intelectuais do crime.

Abril

No início do mês, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá e a Ilha de Paquetá passaram mais de três dias sem abastecimento regular de água depois que um vazamento de tolueno atingiu um dos rios captados pelo Sistema Imunana-Laranjal. O fornecimento precisou ser interrompido e aproximadamente dois milhões de pessoas foram atingidas.

No dia 17 de abril, uma mulher foi presa após tentar sacar um empréstimo de 17 mil reais no nome do tio, que estava morto no momento da tentativa. O caso aconteceu em uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio; imagens do momento em que a sobrinha tenta fingir que o "Tio Paulo" não está desacordado viralizaram nas redes. Ela responde em liberdade por estelionato e vilipêndio de cadáver.

Caso do "tio Paulo" marcou mês de abril | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Maio

Em maio, o país acompanhou com atenção a tragédia provocada pela maior crise climática da história do Rio Grande do Sul. As chuvas, que começaram no final do mês anterior, se intensificaram no início do mês e provocaram enchentes e desabamentos em todo o estado. Cerca de 183 pessoas morreram durante o período de enchentes e mais de 800 ficaram feridas.

Em São Gonçalo, um dos supermercados mais frequentados da cidade, o Carrefour no bairro Neves, fechou as portas no final de maio. Clientes acompanharam os últimos dias do espaço, que encerrou as atividades para dar lugar a um outro estabelecimento: o Atacadão.

Junho

Um dos principais acusados por liderar o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, fez aniversário em junho e "parou" a comunidade em uma espécie de festa secreta realizada entre os dias 14 e 15 de junho. Balão e foguetório marcaram a festa de Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó', um dos homens mais procurados pela Polícia do Rio.

No fim do mês, uma discussão entre um cliente e um frentista num posto de gasolina no Colubandê, em São Gonçalo, acabou em tiroteio. Um cliente se recusou a seguir as medidas de segurança para o abastecimento de GNV e efetuou pelo menos três disparos contra o frentista, de 25 anos, que, apesar dos ferimentos, foi socorrido e teve quadro estabilizado.

Rebeca se tornou maior medalhista brasileira nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris | Foto: Luiza Moraes/COB

Julho

A partir de 26 de julho, o mundo todo parou para acompanhar os Jogos Olímpicos 2024. Realizado em Paris, na França, o evento terminou com 20 medalhas para o Brasil. Três delas foram de ouro, conquistadas por Bia Souza no judô, Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, e Rebeca Andrade na ginástica artística. Rebeca, inclusive, se tornou a maior medalhista da história do Brasil na competição, com quatro pódios nesta edição e seis no total.

Na semana anterior, um crime no Porto Novo chocou São Gonçalo. O motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, de 58 anos, foi espancado até a morte por criminosos após se recusar a entrar em uma área de risco na comunidade do Pombal. Um casal foi preso pelo crime.

Agosto

Em agosto, o país se despediu de um dos maiores da comunicação brasileira. O apresentador e empresário Silvio Santos faleceu aos 93 anos em São Paulo. Vítima de um quadro de H1N1, ele deixou um legado de pioneirismo na televisão brasileira e esteve presente na programação dos domingos por seis décadas.

Em São Gonçalo, um jovem de 20 anos foi morto após disparos da Polícia na rodovia BR-101, no dia 19 de agosto. Segundo a família de Rhuan Rodrigues Pereira e testemunhas, policiais militares teria disparado contra o veículo em que o jovem estava. A PM negou e alegou que Rhuan foi atingido por disparos de um tiroteio na região. O agente acusado pelo disparo foi denunciado pelo Ministério Público.

Setembro

Outro ídolo que se despediu do país em 2024 foi o niteroiense Sergio Mendes. O pianista e compositor faleceu aos 75 anos em setembro, vítima de problemas respiratórios. Mendes foi um dos principais responsáveis por popularizar a bossa nova e outros estilos musicais brasileiros fora do Brasil. Ele será homenageado em Niterói com uma estátua e com o nome do novo Cinema Icaraí.

Um mês antes das eleições municipais, um acontecimento inusitado no debate de candidatos em São Paulo chamou a atenção de todo o país. O candidato José Luiz Datena (PSDB) arremessou uma cadeira na direção de Pablo Marçal (PRTB) após um desentendimento durante o debate transmitido pela TV Cultura.

Outubro foi marcado por eleições municipais, com vitórias de Capitão Nelson em SG e Rodrigo Neves em Niterói | Foto: Layla Mussi

Outubro

O mês de outubro foi marcado pelas eleições municipais em todo o país. Mais de 5,5 mil municípios foram às urnas no dia 6 de outubro para escolherem seus representantes nas Prefeituras e Câmaras Municipais pelos próximos quatro anos.

Em São Gonçalo, o pleito terminou no primeiro turno, com a reeleição de Capitão Nelson (PL) como prefeito. O candidato recebeu 84,49 dos votos e segue na Prefeitura até 2028, agora junto do vice João Ventura (União Brasil). Os eleitores gonçalenses também escolheram os 27 vereadores que assumem a Câmara; Nelsinho Ruas (PL) foi o mais votado e a taxa de renovação da Câmara foi de 37%.

Entre as cidades vizinhas, Itaboraí e Maricá também resolveram o pleito no dia 6 de outubro. Em Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL) foi reeleito com 93,79% dos votos. Já em Maricá, Washington Quaquá (PT) recebeu 73,74% dos votos e foi eleito prefeito. Já Niterói teve segundo turno: Rodrigo Neves (PDT) derrotou Carlos Jordy (PL) e volta a Prefeitura a partir de janeiro de 2025.

Em outubro, São Gonçalo também recebeu aprovação do MEC para a criação do primeiro curso de medicina da cidade. A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) anunciou o início do curso no campus Trindade. As aulas começaram em dezembro.

Novembro

No dia 12 de novembro, São Gonçalo, Niterói e Maricá enfrentaram uma tarde de apagão. O incidente foi provocado por uma falha em um transformador na subestação do Alcântara e afetou cerca de 50 mil clientes na Região Metropolitana do Rio.

No dia 19, a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um grupo criminoso que planejava um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula (PT), em 2022. Um policial federal e quatro militares - um deles de Niterói - foram presos. Segundo as investigações, eles planejavam matar Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.

Também em novembro, um trio de músicos gonçalenses fez história e conquistou o Grammy Latino. O grupo Os Garotin formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima - venceu o prêmio de Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa pelo disco Os Garotin de São Gonçalo.

Por fim, no dia 30, o Botafogo fez história após derrotar o Galo por 3 a 1 e conquistou, pela primeira vez, o título da Commebol Libertadores.

Botafogo terminou 2024 com títulos na Libertadores e no Campeonato Brasileiro | Foto: Vitor Silva/Botafogo

Dezembro

Seguindo o título na Libertadores, o Glorioso começou dezembro quebrando o jejum em outra competição. A equipe alvinegra venceu o São Paulo por 2 a 1 no Engenhão e se tornou tricampeão do Campeonato Brasileiro. Mesmo após ser atropelado pelo mexicano Pachuca na Copa Intercontinental, o time encerrou o ano com saldo positivo e vitórias em duas grandes competições.

Na semana anterior à semana do Natal, uma ventania derrubou a árvore de Natal flutuante instalada na Lagoa de Araçatiba, em Maricá. Um homem, que trabalhava na empresa contratada pela Prefeitura para montagem, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. A árvore não voltou a ser montada novamente.

No dia 17, Vinícius Jr. entrou para a história como o primeiro gonçalense eleito como melhor jogador do mundo na cerimônia do The Best, organizada pela Fifa. Vini é o sexto brasileiro a vencer o prêmio.