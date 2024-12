É TEMPO DE BOTAFOGO: Glorioso é campeão brasileiro de 2024

O grito entalado desde 1995 saiu da garganta do torcedor do Botafogo. O Glorioso conquistou o Campeonato Brasileiro de 2024, após vencer o São Paulo por 2x1, no Nilton Santos, na tarde deste domingo (08). Savarino e Gregore marcaram os gols que sacramentaram o terceiro título brasileiro do Alvinegro. William Gomes fez o gol dos visitantes.

A etapa inicial começou de forma morna. O Botafogo tocava a bola com calma e o São Paulo pouco procurou sair da defesa. Marçal até tentou, aos 15, mas sem perigo para o gol de Jandrei. Aos 32, a melhor chance do Alvinegro. Igor Jesus cabeceou bem mas no meio do gol. O goleiro tricolor encaixou com tranquilidade. Aos 37, veio o alívio. Savarino recebeu lindo passe e ficou cara a cara para tocar com extrema categoria, por cobertura, e iniciar a festa no Nilton Santos. Igor Jesus ainda teve ótima chance de ampliar mas o primeiro tempo ficou assim.

Os 45 minutos finais começaram em ritmo de domínio do Alvinegro. O clube carioca tocava a bola e esperava uma oportunidade de ampliar o marcador. Mas foi o São Paulo que encontrou o gol. Aos 17, William Gomes roubou a bola de Marlon Freitas e tocou na saída de John para empatar. O Tricolor paulista não buscou muito mais o jogo. O Botafogo, por sua vez, seguiu tocando bola e aguardando o tempo se esgotar. Até que aos 45, veio o ápice. Em roubada de bola na saída errada do São Paulo, Gregore entrou na área e tocou no canto para selar a conquista do Glorioso.

Fim de jogo, fim de jejum. Após 29 anos, o Botafogo volta a conquistar o campeonato brasileiro. Após um 2023 para se esquecer, o Alvinegro fecha 2024 de forma mágica. Em uma semana, o Botafogo garantiu sua primeira Libertadores e o tri do Campeonato Brasileiro. Certamente é tempo de Botafogo.