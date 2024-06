Na madrugada, tráfico usa balão e foguetório em homenagem a 'Rabicó'

A madrugada foi exatamente como nos últimos anos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Um dos mais procurados pelas forças de segurança no país, Antônio Ilário Ferreira, o Rarbicó, acusado de ser a principal líderança do tráficode drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, celebrou 61 anos de vida com direito a festa 'ultra' reservada, entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada desse sábado.

Para burlar os setores de inteligência da polícia no Rio de Janeiro, os traficantes organizadores da festa receberam ordens das lideranças do Comando Vermelho de não trocar informações por telefone e a comunidade também não pôde falar sobre os festejos nas redes sociais antes que tudo acontecesse.

Durante a madrugada, um balão, decorado com lanternas e puxando uma 'cangalha' de fogos, bombas e grande letreiro luminoso com os dizeres 'CV Sal' foi lançado ao ar em meio a intensa soltura de foguetes em diferentes pontos da comunidade.

Antônio Ilário Ferreira é um dos traficantes mais procurados do país | Foto: Divulgação/Diswue Denúncia RJ

Só após o lançamento do balão e do foguetório é que as imagens e um vídeo foram colocadas nas redes sociais, quando Rabicó já teria deixado o Salgueiro, com cerca de dez seguranças armados com fuzis, em três carros, pela estrada que liga o Salgueiro a Itaboraí. Até o fechamento desta edição, as autoridades de Segurança Pública do Estado do Rio não haviam se manifestado sobre as manifestações em homanegem a Rabicó.

* Em apuração