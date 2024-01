Temporal alaga ruas e causa transtornos em SG e Niterói (vídeos)

As fortes chuvas que caíram sobre a região no fim da tarde dessa sexta-feira (12) provocaram transtornos e tumultuaram a vida de milhares de pessoas em Niterói e São Gonçalo. Acompanhadas de ventos fortes, as chuvas resultaram em alagamentos, transformando ruas em rios e provocaram também a falta de luz em bairros de Niterói e SG, problema que começou na quinta-feira(11) e ainda afetava algumas regiões até o fim dessa noite.

Carnaval ameaçado - No Barreto, as águas atingiram também o barracão onde as escolas de samba desfilantes do Carnaval se Niterói se preparam para a folia. O alagamento atingiu alegorias e esculturas que começaram a ser montadas na semana retrasada e os sambistas acham que o problema vai inviabilizar a preparação adequada para os desfiles oficiais, previstos para os próximos dias 2 e 3 no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. Por isso, os dirigentes pensam em pedir a prorrogação à Empresa Niterói, Lazer e Turismo (Neltur).





Barracão das escolas de samba alagou Divulgação

No bairro Porto Novo, em São Gonçalo, clientes da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, fizeram um protesto pedindo pela volta da energia. Outros bairros como Boassú, Jóquei, Coelho e Covanca estão sem energia desde às 17h30 de quinta-feira (11). No bairro Jardim Catarina, há um poste caído no meio da rua por causa da ventania.

As fortes chuvas rapidamente alagaram corredores viários próximos ao Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, fazendo com que os ônibus não chegassem ao local. Durante a noite, longas filas se formaram. Em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, o problema também provocou engarrafamentos quilométricos.

A Enel informou, na noite desta sexta-feira (12), que normalizou o fornecimento para 86% dos clientes que tiveram o serviço interrompido após as fortes chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos que atingiram parte da área de concessão da companhia na tarde de ontem (11). Neste momento, as ocorrências estão concentradas principalmente em São Gonçalo e Niterói.

Ainda segundo a empresa, para normalizar o fornecimento de energia, a Enel "aumentou em até dez vezes o número de equipes em campo e os técnicos seguem trabalhando ininterruptamente para atender as ocorrências remanescentes causadas pela tempestade".

Informou ainda que o alagamento de vias e a quedas de árvores dificultaram o atendimento das equipes em alguns pontos. "Diversos trechos da rede foram destruídos pela queda de galhos e árvores e as equipes atuam na reconstrução da rede, cuja complexidade dos serviços inclui a substituição de equipamentos e postes".





Temporal transformou ruas em rios Divulgação

Em caso de falta de luz, o cliente pode acionar os canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).