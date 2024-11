Apagão em SG e Niterói: subestação no Alcântara deixa região coberta por fumaça

Pelo menos quatro veículos do Corpo de Bombeiros atuavam no local, além de equipe da Enel - Foto: Kiko Charret

Pelo menos quatro veículos do Corpo de Bombeiros atuavam no local, além de equipe da Enel - Foto: Kiko Charret

Bombeiros e agentes técnicos da Enel Rio foram acionados para resolver a ocorrência na subestação de energia do Alcântara, que deixou regiões de São Gonçalo, Niterói e Maricá sem luz na tarde desta terça-feira (12). Além da falta de energia, o problema na estação também gerou uma espessa nuvem de fumaça, que assustou moradores da região na região próxima à estação. A causa exata do problema não foi confirmada; relatos iniciais indicam que a falha veio de um transformador operado remotamente, que desarmou.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atuavam na subestação nesta tarde. A fumaça e o mau cheiro provocados pelo problema na subestação obrigaram moradores da região a circularem de máscara e comércios locais a fecharem as portas. Segundo os locais, a fumaça e a falta de luz no Alcântara e em bairros próximos, como o Jardim Catarina, começaram por volta das 14h, cerca de 25 minutos após o problema identificado pela Enel, às 13h35.

No Centro de Niterói e em algumas outras regiões das cidades atendidas pela estação, a luz parou imediatamente. A estimativa não oficial é de que quase 50 mil clientes teriam sido afetados. Por volta das 15h50, a energia começou a ser restabelecida em algumas regiões afetadas, como no Fonseca, em Niterói, e no Vila Lage, em São Gonçalo. Outras regiões, no entanto, seguem sem luz ou com fornecimento de energia instável. A concessionária afirmou que segue tentando resolver a situação.

Além dos técnicos no local, agentes da distribuidora também atuam à distância "para realizar manobras remotas na rede elétrica e reduzir o número de clientes afetados", segundo a concessionária. Um morador da região, que já trabalhou na subestação e preferiu não ser identificado, disse que a subestação não costuma ter técnicos no local no horário em que o problema aconteceu. "Trabalhei anos aí e ultimamente eles não deixam ninguém aí. Quando eu saí, já estava tudo operado remotamente e aí, quando acontece essas coisas, fica muito mais difícil de resolver", contou o morador.

Moradores enfrentaram nuvem de fumaça e mau cheiro próximo à subestação, no Alcântara | Foto: Kiko Charret

Matheus Sales, de 28 anos, que mora ao lado da subestação, disse que não houve estrondos ou qualquer sinal de explosão ou incêndio no momento em que a energia caiu. "Não teve barulho. E aqui parou depois de Niterói, foi só lá por 14h e pouca que a gente começou a ficar sem energia. Quando vim ver, já estava a fumaça começando", disse.

Até a publicação desta matéria, a Enel ainda não havia confirmado a causa do problema nem para quantos clientes afetados a distirbuição já tinha sido restabelecida.