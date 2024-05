O adeus está próximo: Clientes encontram prateleiras vazias no Carrefour de Neves

O Carrefour de Neves encerra suas atividades no final deste mês - Foto: Layla Mussi

O Carrefour de Neves encerra suas atividades no final deste mês - Foto: Layla Mussi

Em um momento de transição, a unidade do Carrefour Hipermercado localizada no bairro Neves, em São Gonçalo, está próximo de encerrar suas atividades para virar Atacadão.

Segundo informações, o encerramento dos serviços Carrefour será no dia 30 de maio e a inauguração está prevista para ocorrer daqui a quatro meses. Até lá, os consumidores estão tendo a chance de aproveitar os últimos momentos do hipermercado, que está com algumas promoções e preços mais baixos que o normal.

O Carrefour está com algumas promoções e preços mais baixos que o normal | Foto: Layla Mussi

Leia mais

Supermercado limita a compra de arroz em São Gonçalo

Correios arrecada 9 mil toneladas de donativos para o RS



Nesta quarta-feira (15), eram notórias as prateleiras ainda mais vazias do que antes, em diversos setores, como vestuário, eletrônicos e açougue, este último, inclusive, completamente desocupado.

Apesar das vantagens que a modalidade atacadista pode trazer, os clientes ainda não estão muito confiantes nesta transição, visto o "apego" com o "antigo Carrefour", que está no coração do consumidor da região há muitos anos.

Nesta quarta-feira (15), eram notórias as prateleiras ainda mais vazias | Foto: Layla Mussi

"Estou achando terrível, muito triste. Eu tenho cartão daqui desde 1990 e compro tudo aqui. Agora mesmo, minha máquina de lavar pifou e eu vim ver se tinha. O Carrefour é posto de gasolina, farmácia, eletrodomésticos, vestuário, alimentação, é tudo, e eu não sei como vai ficar agora com esse Atacadão. Tenho 57 anos e a vida toda fiz compras aqui, está me partindo o coração ver tudo vazio assim", afirmou a niteroiense Andréa Matos.



Uma das promoções expostas pelo Carrefour chamou a atenção dos clientes na tarde desta quarta-feira (14). Com papéis amarelos escritos "Oferta", televisões com "defeitos" estavam sendo vendidas pelo valor de R$ 3.999,97, e sem garantia.

Algumas TV's estavam em oferta, mas apresentavam defeitos | Foto: Layla Mussi

"O valor do produto está até dentro da normalidade, mas além de vir com defeito, ainda não tem garantia. A pessoa vem achando que vai ter alguma vantagem e não tem", desabafou uma consumidora, que não quis ser identificada.



Segundo o Grupo Carrefour Brasil, através de um comunicado do ano passado, o grupo irá converter aproximadamente 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sam's Club até 2026. Desse total, cerca de 20 devem ocorrer ainda em 2024, como é o caso da unidade Niterói-Manilha.

Eu acompanho a bastante tempo o Carrefour e é um pouco triste ver as prateleiras vazias assim. Espero que o Atacadão consiga trazer algo melhor, porque em relação a variedade, acredito que não vá ser como o Carrefour", disse a secretária Aline Ramos, de 42 anos.

O Carrefour está passando por um processo de transição para virar Atacadão | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcea Freitas