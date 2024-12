Coletivo Escritoras Vivas lança 2ª temporada de Oficinas Literárias gratuitas para mulheres de São Gonçalo

O Coletivo Escritoras Vivas, em parceria com a editora Mapa das Letras, anuncia a abertura de inscrições para as Oficinas Literárias voltadas exclusivamente para mulheres de São Gonçalo. Serão oferecidas oficinas de contos, poesia e publicação, com 20 vagas totalmente gratuitas.

As oficinas acontecerão nos dias 11, 18 e 25 de janeiro de 2025; e 1º de fevereiro, sempre aos sábados, das 10h às 12h, no espaço coworking NearWork, localizado no Icon Business, ao lado do Sesc São Gonçalo.

Podem se inscrever mulheres a partir de 18 anos, residentes ou trabalhadoras do município de São Gonçalo. O objetivo do projeto é fomentar a escrita feminina e incentivar a produção literária local.

Ao término das oficinas, as participantes terão a oportunidade de integrar uma coletânea literária, com lançamento previsto para abril de 2025.

O projeto é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, Governo Federal, e da Secretaria de Turismo e Cultura, da Prefeitura de São Gonçalo.

As inscrições estão abertas e as interessadas devem se cadastrar pelo link disponível até o preenchimento das vagas: https://linkme.bio/mapadasletras.

Serviço:

O quê: Oficinas Literárias para Mulheres de São Gonçalo: Contos, Poesia e Publicação

Quando: 11, 18 e 25 de janeiro de 2025; 1º de fevereiro, das 10h às 12h

Onde: Espaço coworking NearWork, Icon Business (ao lado do Sesc São Gonçalo). Endereço: Av. Pres. Kennedy, 735 - Estrela do Norte.

Vagas: 20 (gratuitas)

Inscrições: https://linkme.bio/mapadasletras

Informações: escritorasvivas@gmail.com | @escritorasvivas @mapadasletras

Sobre o Coletivo Escritoras Vivas

O Coletivo Escritoras Vivas, iniciativa que tem se destacado pela promoção da literatura e pelo empoderamento feminino completa, em janeiro, quatro anos de atividades ininterruptas na cena literária de São Gonçalo. Entre elas, a promoção de saraus, encontros para debate de obras escritas por mulheres, lançamento de livros e ações sociais. Idealizado pela escritora e professora Yonara Costa em parceria com as escritoras Suzane Veiga e Cyntia Fonseca, hoje o coletivo reúne mais de 30 mulheres em prol do fomento cultural via literatura na cidade de São Gonçalo.

Para saber mais sobre todas as realizações do coletivo, acesse o instagram @escritorasvivas e o site mapadasletras.com.br, onde há publicação periódica de colunas literárias das autoras integrantes do coletivo, além de textos voltados para a literatura e mercado editorial.