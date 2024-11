Os Garotin, de São Gonçalo, vencem Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa

A banda Os Garotin, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, conquistou na noite desta quinta-feira (13) o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa, um dos prêmios mais prestigiados da música latina. A cerimônia, realizada em Miami, nos Estados Unidos, foi marcada por grandes performances e a celebração de talentos de diversas partes da América Latina.

Os Garotin venceram a categoria disputada por gigantes da música brasileira, como Iza, com o álbum Afrodhit; Jão, com Super; Melly, com Amaríssima; e Luiza Sonza, com Escândalo Íntimo. O prêmio foi uma grande surpresa para os fãs da banda, que, apesar de já terem uma base de seguidores fiel, ainda são relativamente novos no cenário musical internacional.

A vitória foi celebrada com emoção pelos integrantes da banda, que destacaram a importância de representar São Gonçalo e o Brasil no cenário global.

"Que Felicidade, gente. Nós viemos de um lugar que é preciso ter muita ousadia para sonhar, quem dirá realizar os sonhos. Mas a vida foi guiando a gente, por um motivo que a gente não sabe explicar. Fez esses três meninos de São Gonçalo se encontrarem em um encontro repleto de mistérios. Eu só tenho a agradecer pelas surpresas da vida", disse um dos meninos durante a cerimônia de agradecimento.

Os Garotin ainda disputaram as categorias 'Melhor engenharia de som', onde não saíram vencedores, e 'Artista revelação', que ainda não teve o resultado revelado.

A vitória dos Garotin simboliza não apenas o talento da banda, mas também a crescente visibilidade do cenário musical carioca e de outras regiões do Brasil, que continuam a ganhar destaque no exterior.