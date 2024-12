Universo de São Gonçalo tem aula inaugural do curso de Medicina

A aula inaugural do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus de São Gonçalo, foi ministrada para a primeira turma de universitários na manhã desta quarta-feira (4). A cerimônia, que aconteceu no Teatro Municipal da cidade, reuniu autoridades municipais, como o prefeito reeleito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas; a reitora da instituição, Jaína de Mello Ferreira; a diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, o pró-reitor de organização e desenvolvimento, Jefferson Salgado de Oliveira e o diretor do campus São Gonçalo, Fábio Tavares; além do diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e coordenador de internato do curso de Medicina da Universo São Gonçalo, o médico Raphael Riodades; o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Deivid Robert de Cresci Campos e demais convidados ilustres.

Ao chegarem ao auditório do Teatro Municipal, os acadêmicos foram aplaudidos de pé pelos presentes e receberam as boas vindas da reitora Dona Jaína. Ela fez um discurso emocionado, relembrando dos professores e percursores da Educação no município de São Gonçalo, Joaquim de Oliveira e Marlene Salgado de Oliveira.

"Meu coração palpita de emoção. Realmente é um dia muito especial, mas antes de começar, não poderíamos jamais esquecer que esse momento é a continuidade do legado de dois educadores, que ainda muito jovens resolveram atuar na Educação de São Gonçalo: a professora Marlene e o professor Joaquim. Hoje, embora num outro plano, com certeza estão presentes aqui jorrando suas bênçãos de luz. Como dizia Dona Marlene quando entrava no portão da instituição: meu coração está aqui", disse Dona Jaína.

Reitora Jaína fez um discurso emocionado, relembrando dos professores e percursores da Educação no município de São Gonçalo, Joaquim de Oliveira e Marlene Salgado de Oliveira | Foto: Layla Mussi

"Sempre digo que eles tiveram uma felicidade enorme de ter três filhos tão engajados, que seguiram esse legado com toda emoção e dedicação. Nosso presidente, Wellington Salgado de Oliveira e nossos pró-reitores, Wallace Salgado de Oliveira e Jefferson Salgado de Oliveira. O primeiro curso de medicina de São Gonçalo está entregue ao município. São Gonçalo hoje se expande na Educação do ensino superior", completou a reitora.

Dando continuidade às boas vindas aos acadêmicos de Medicina, o pró-reitor de Organização e Desenvolvimento, Jefferson Salgado de Oliveira, se mostrou emocionado ao relembrar a trajetória dos pais, que fizeram com que hoje, a Universo pudesse dar mais este passo em prol da educação gonçalense. "Pra mim é uma grande emoção trazer a Medicina para São Gonçalo. Queria agradecer pela confiança dos familiares, alunos e corpo docente. Hoje é um marco para São Gonçalo, cidade em que meus pais iniciaram sua vida. Minha filha, Gabrielle, deixou de seguir uma carreira de juíza, para seguir o caminho da avó, que antes de falecer definiu que ela seria a futura reitora do grupo. E ela está desempenhando muito bem essa missão, sendo muito bem orientada pela reitora Jaína", afirmou Jefferson.

Formação de excelência

"Esse foi um curso sonhado e feito a muitas mãos durante muito tempo. Vocês podem contar com uma estrutura de porte e um corpo docente que vai preparar vocês para serem médicos com atendimento humanizado. Tenho um carinho pessoal com a história da Universo, história dos meus avós. Todo mundo que me conhece sabe que minha avó era minha mentora e melhor amiga, que faz muita falta na minha vida [...] Sejam todos bem vindos", disse emocionada Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, recepcionando os futuros médicos.

Ao lado do pai, o pró-reitor, Jefferson Salgado de Oliveira, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira discursou dando boas vindas aos estudantes | Foto: Layla Mussi

A estruturação do curso e a seleção dos professores foram realizadas com grande cuidado, buscando a excelência acadêmica. Visto que a chegada do curso de Medicina promete não apenas gerar oportunidades para futuros profissionais da saúde, mas também impactar positivamente a cidade em vários setores.

Para o médico Raphael Riodades, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e professor do curso, que realizou uma palestra de boas vindas para os seus alunos, o grande diferencial será dar a oportunidade de que o município forme profissionais para atenderem à própria população da cidade. "A gente precisa trazer para atender a nossa população, pessoas que conhecem as nossas pessoas, a nossa região e tudo que aflige essas pessoas. Médico precisa ser mais do que técnico, precisa ser alguém que entende de gente. Podem ter certeza que vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas. Vocês não têm ideia do que espera por vocês: estrutura, corpo docente e todo diferencial necessário para a formação de médicos de excelência para todo o estado", relatou Raphael.

A chegada do curso de Medicina trouxe ao município de São Gonçalo a expansão da educação de ensino superior, oferecendo excelência acadêmica desde o primeiro dia. O impacto desse avanço educacional para o futuro da cidade foi resumido pelo prefeito reeleito, Capitão Nelson, como um importante passo para se pensar no futuro da cidade. "Vocês não têm noção do quanto estou feliz. Isso que estamos iniciando hoje é um passo enorme para o futuro do município. Estou muito satisfeito e emocionado", concluiu o prefeito.

Homenagens

Antes do encerramento da cerimônia, os vereadores Felipe Guarany (MDB) e Piero Cabral (Republicanos), prestaram homenagens aos integrantes da Universidade Salgado de Oliveira, com o Título Legislativo Medalha Marlene Salgado de Oliveira e Medalha Joaquim de Oliveira.

"Professor Joaquim foi determinante na minha história. Sou formado pela Universo, em Engenharia Civil e Educação Física, e tenho duas filhas que estudam no Dom Hélder", contou o vereador Piero, que logo em seguida deu a vez para o discurso do vereador Felipe, que revelou que sua esposa deixou a Marinha, onde era capitã, para ingressar na primeira turma de Medicina da Universo.

O vestibular de Medicina foi realizado no dia 23 de novembro e contou com 600 inscritos, que disputaram 60 vagas. Todas elas foram preenchidas pelos aprovados.