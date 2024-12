Anvisa autoriza produção e venda do primeiro concorrente nacional do Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta terça-feira (24), a produção e venda de dois novos medicamentos análogos de GLP-1, mesma classe do Ozempic, pela farmacêutica EMS. Olire, para o tratamento de obesidade, e Lirux, para o controle da diabetes tipo 2, estarão disponíveis nas farmácias brasileiras a partir de 2025.

Ambos são feitos a base de liraglutida, o mesmo princípio ativo encontrado nas canetas injetáveis Saxenda e Victoza, produzidas pela farmacêutica Novo Nordisk. A patente do peptídeo, que aumenta a saciedade das pessoas e suprimi o apetite, caiu neste ano.

Os novos fármacos serão produzidos inteiramente em território nacional. A dose de Lirux terá até 1,8mg, ao dia, e será vendido em embalagens contendo uma, duas, três, cinco e dez canetas; já o Olire, com dose de até 3mg diários, será vendido individualmente, ou em pacotes de três ou cinco canetas.

“Desenvolvemos um produto no país, com tecnologia brasileira, do zero. Vamos fabricar desde a matéria-prima até o produto acabado, reforçando nossa posição de liderança no mercado farmacêutico brasileiro com produtos de alta qualidade e de grande impacto”, destacou Carlos Sanchez, Presidente do Conselho de Administração da EMS.

De acordo com a nota divulgada pela farmacêutica, Olire e Lirux já estão sendo fabricados em fase piloto. A partir de março do próximo ano, é esperado que a produção chegue a 40 milhões de unidades.

Diferença

A principal diferença está no princípio ativo: o Ozempic contém a semaglutida, enquanto Olire, também indicado para tratamento da obesidade, é feito a partir da liraglutida. Por outro lado, a principal similaridade além da ação na perda de peso está nos possíveis efeitos colaterais gastrointestinais.