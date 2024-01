Moradores enfrentam constantes quedas de energia em SG e Niterói

Depois do "perrengue" com a energia elétrica no final do último ano em Niterói e São Gonçalo, moradores da região já começaram 2024 com novas dores de cabeça no fornecimento de energia. Dessa vez, os problemas são uma série de breves quedas de energia, os chamados "picos de luz", sobretudo em bairros da Região Oceânica e da Zona Norte de Niterói.

O último episódio aconteceu na manhã desta quinta-feira (04) em Niterói, em bairros como Santa Rosa e no Centro. Na noite de ontem (03), também foram registrados picos de queda de energia em bairros como Santa Rosa, Vital Brazil, São Francisco, Ingá, Fonseca e São Lourenço.

Os primeiros relatos do problema, porém, não começaram esse ano. Na semana passada, entre os dias 26 e 30 de dezembro, moradores da região já relatavam episódios similares. O problema teria afetado também algumas residências em bairros de São Gonçalo, como no Vila Lage, próximo ao limite da cidade com Niterói.



A instabilidade obrigou, inclusive, moradores de um condomínio residencial no bairro a deixarem seus eletrodomésticos e eletrônicos fora das tomadas na maior parte do tempo, com receio de que as quedas súbitas queimem.

Clima afetou serviço, segundo Enel

Procurada, a Enel Distribuição Rio confirmou, em nota, que as fortes chuvas e a ventania que atingiram Niterói na noite desta quarta (03) afetaram o fornecimento de energia para alguns clientes, principalmente nos bairros de Icaraí, Ingá, Santa Rosa, Piratininga, Maria Paula e Santa Bárbara.

"De imediato, a distribuidora iniciou manobras de transferência de cargas e quadruplicou o número de equipes em campo para restabelecer o serviço o mais breve possível", comunicou. Além disso, ainda segundo a concessionária, o clima instável em São Gonçalo e Niterói nas últimas semanas teria sido responsável pelos problemas no serviço.

Enel confirmou que rede ficou instável em bairro como Icaraí, Ingá, Santa Rosa, entre outros | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

"A Enel vem fazendo investimentos na sua rede de distribuição com adoção, por exemplo, de equipamentos de automação, que permitem o manejo remoto de cargas, com mais rápida normalização de clientes. A companhia também tem realizado um trabalho intensivo de podas preventivas de árvores nas duas cidades, retirando galhos e vegetações que estejam interferindo ou possam vir a afetar a rede elétrica", informou a empresa.