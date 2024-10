Rodrigo Neves vence o 2º turno e promete continuidade e inovação

A era Rodrigo Neves está de volta. Favorito nas pesquisas, o candidato do PDT foi eleito prefeito de Niterói neste domingo, após uma disputa com relativa folga no segundo turno. Com a vitória, Neves retorna ao cargo que ocupou de 2013 a 2020, período em que foi reconhecido por iniciativas em mobilidade urbana e segurança pública.

Neves assume seu terceiro mandato em janeiro de 2025, sucedendo o prefeito Axel Grael (PDT), seu aliado. O pedetista confirmou o favoritismo após vencer o primeiro turno com 48,47% dos votos válidos.

A eleição foi matematicamente definida às 18h15, com 92,64% das urnas apuradas, totalizando 56,98% dos votos válidos para Rodrigo Neves e 43,02% para o candidato do PL, Carlos Jordy. Houve 29,29% abstenções, 3,8% de votos nulos, além de 1,9% de votos brancos.

Compromissos e novos desafios

Rodrigo Neves | Foto: Divulgação

Durante a campanha, Neves reforçou a importância da continuidade de projetos de infraestrutura e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. O candidato, que já demonstrou uma gestão focada na mobilidade, afirmou em seu discurso que "nos próximos quatro anos, Niterói verá uma nova fase de investimentos em transporte sustentável, apoio ao empreendedorismo e ampliação das políticas ambientais."

Rodrigo Neves também destacou a necessidade de geração de emprego e renda. "Vamos trabalhar para fortalecer os pequenos e médios empreendedores, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de novos negócios e promovendo a inclusão social e econômica," afirmou o novo prefeito.

Compromissos de campanha

Conhecido por sua preocupação com a sustentabilidade, Neves garantiu que essa pauta continuará a ser uma prioridade em seu governo.

Ele também enfatizou o desejo de construir uma Niterói melhor para todos: "Estamos prontos para iniciar um novo ciclo de crescimento, inovação e cuidado com as pessoas. Vamos governar com diálogo e compromisso, sempre ouvindo as necessidades de cada niteroiense. Vamos torná-la a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil, livre de milícias e de amigos de milicianos, a favor da democracia".

Outro compromisso firmado foi com a atualização em programas sociais, como a moeda Arariboia. Ele prometeu incluir outros grupos sociais como beneficiários, como as mães atípicas.