Mulher é presa após levar homem morto a banco para 'sacar' R$ 17 mil

A Polícia Civil do Rio apura o caso - Foto: Divulgação

O Rio de Janeiro tem sido uma cidade cheia de surpresas. Uma mulher foi levada para a delegacia, depois de ser flagrada com um cadáver numa cadeira de rodas dentro de uma agência do banco Itaú, na tarde desta terça-feira (17), ao tentar sacar um empréstimo no valor de R$ 17 mil.

A cena bizarra foi gravada por funcionários da agência, que desconfiaram da ação e chamaram a polícia. A mulher foi identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, que se apresentou como sobrinha do idoso. A informação foi divulgada pelo RJ 2 da TV Globo.

Um vídeo, feito por uma funcionária do banco, mostra que a todo tempo Erika segurava a cabeça do homem. Mas a falta de reação do idoso chamou a atenção dos funcionários. Uma atendente chega a dizer pra ela: "Acho que ele não está bem não".

Érika ainda insiste e pede para que o homem assine os papéis. "Se o senhor assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer eu faço. Assina aqui, igual ao documento. Assina para não me dar mais dor de cabeça" — diz Érika.

A morte do idoso identificado como como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser periciado. Na delegacia, Érika contou que era cuidadora do tio, que estava debilitado. A polícia apura se ela é mesmo parente dele. Ela poderá responder por estelionato e vilipêndio a cadáver.

De acordo com a apuração da TV Globo, o valor já estava pré-aprovado. A polícia quer entender se outras pessoas a ajudaram a cometer os crimes e busca imagens de segurança.



Em nota, o Itaú Unibanco, onde o fato aconteceu, informou "que acionou o SAMU assim que identificou a situação e colabora ativamente com as autoridades para o esclarecimento do caso”.