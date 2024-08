Casal é preso por morte de motorista de aplicativo em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta sexta-feira (02), um homem e uma mulher por envolvimento no assassinato de um motorista de aplicativo na comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo. O crime aconteceu no último dia 22 de julho.

José Paulo dos Santos, de 58 anos, foi morto a pauladas após realizar uma corrida e se recusar a entrar na comunidade do Pombal para deixar a passageira.

A DHNSG iniciou as investigações e identificou a mulher e o homem pela autoria e participação no homicídio. Os dois foram capturados no município de São Gonçalo. Contra a dupla foram cumpridos mandados de prisão temporária.

Relembre o caso:

Em conversa com OSG, a família do motorista revelou que ele trabalhava como motorista há sete anos e evitava circular por áreas de risco na cidade. "Ele era muito trabalhador, uma excelente pessoa, muito família. Eu vi na internet o carro dele e na hora liguei pra minha mãe. Fomos até o local e vi o corpo dele lá", disse o filho da vítima, muito abalado, no Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó.



José deixa esposa e um filho de criação