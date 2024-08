Brasil termina participação em Paris-2024 com 20 medalhas; Confira

O Brasil encerrou sua participação em Paris-2024 neste sábado (10), último dia de competições. A medalha de bronze do vôlei feminino marcou a última conquista nos Jogos. Também neste sábado, as mulheres ganharam a prata no futebol. Com 20 medalhas, o país ficou a um pódio de igualar o recorde de Tóquio-2020.

Os três ouros do Brasil tiveram a marca feminina: Rebeca Andrade na ginástica artística, Bia Souza no judô e Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia.

Leia mais:

Brasil terminará Jogos Olímpicos apenas com mulheres conquistando a medalha de ouro

COB emite nota de pesar pela morte do árbitro Edilson Hobold



A maior atleta e medalhista brasileira dos jogos olímpicos, Rebeca subiu ao pódio quatro vezes (um ouro, duas pratas e um bronze).



Confira todas medalhas do Brasil:

Medalhas de ouro

Beatriz Souza - Judô +78kg

Rebeca Andrade - Ginástica Artística (Solo feminino)

Ana Patrícia e Duda - Vôlei de praia

Medalhas de prata

Caio Bonfim - Atletismo (Marcha Atlética 20 km)

Willian Lima - Judô -66kg

Rebeca Andrade - Ginástica artística (Individual geral)

Rebeca Andrade - Ginástica artística (Salto)

Tatiana Weston-Webb - Surfe

Isaquias Queiroz - Canoagem velocidade (C1 1000m)

Futebol feminino

Medalhas de bronze

Larissa Pimenta - Judô -52kg

Rayssa Leal - Skate Street

Ginástica Artística - Disputa por equipes

Judô - Equipes mistas

Bia Ferreira - Boxe 60kg

Gabriel Medina - Surfe

Augusto Akio - Skate Park

Edival Pontes "Netinho" - Taekwondo -68kg

Alison dos Santos - Atletismo (400m com barreiras)

Vôlei feminino