Cedae encontra vazamento de tolueno em rio; SG e Niterói seguem sem água

A Cedae encontrou um rastro do vazamento químico que está poluindo um dos rios captados pelo Sistema Imunana-Laranjal, que teve operações suspensas na última quarta (03) e está sem fornecer água para as redes de abastecimento de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá e Paquetá. As imagens aéreas mostram uma substância de cor escura se deslocando pelo Rio Preto, afluente do Rio Macacu, em Magé. Segundo a Cedae, o deslocamento da substância foi contido e a expectativa é de que a captação possa ser retomada ainda nesta quinta (04).

As imagens foram feitas por um drone da empresa. Representantes da Companhia participaram de um entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (04) junto de autoridades do Governo do Estado. Segundo eles, há indícios de que o vazamento esteja vindo de um oleoduto da Transpetro, empresa responsável pelos dutos da Petrobras. As autoridades informaram que barreiras de contenção foram instaladas na região, ainda na quarta (03), para conter o deslocamento da substância.

O vazamento detectado foi de tolueno, substância cancerígena comumente utilizada como solvente industrial. A Cedae e a Polícia Civil estão investigando se o vazamento de fato vem do oleoduto; de acordo com a empresa, a Petrobras informou que não tem utilizado o duto para deslocar substâncias. A empresa também disse estar checando se a substância pode ter emergido por conta de cheias causadas pelas chuvas no Rio.

O abastecimento de água do sistema Imunana-Laranjal foi interrompido às 5h59 de quarta (03) depois que a empresa responsável detectou uma alteração na qualidade da água ainda não tratada presente no manancial de captação. Segundo o governador Cláudio Castro (PL), a água contaminada foi contida antes de passar pelo sistema.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea-RJ), o Cedae e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estão percorrendo a região dos rios que abastecimento o sistema para investigar o vazamento.