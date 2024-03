Caso Mariele: Força Tarefa monta megaoperação e deputado federal é preso

Uma grande operação foi montada nesse domingo (24) em mais uma etapa da investigação montada para esclarecer as execuções da vereadorra Mariele Franco (Psol) (Psol) e do motoristra Anderson Gomes, ocorridas em 2018, no Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos na cidade do Rio de Janeiro. Um dos alvos da ação, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil - RJ) foi preso.

A Operação 'Murder Inc' envolve O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes (GAECO/FTMA), a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Além das execuções, a ação também envolve a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, que estava no carro alvejado pelos executores do crime, mas não chegou a ser atingida pelos disparos.

Autores intelectuais - operação conjunta tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. A ação conta com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os envolvidos agentes estão cumprindo 3 mandados de prisão preventiva e 12 busca e apreensão. os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também:

Chuva provoca desabamento de imóvel em Santa Izabel, São Gonçalo



Mulher procurada por assaltos a imóveis é presa no Fonseca