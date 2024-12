Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

Vini Jr., natural de São Gonçalo, recebe o prêmio The Best da Fifa - Foto: Reprodução/Instagram

Vini Jr., natural de São Gonçalo, recebe o prêmio The Best da Fifa - Foto: Reprodução/Instagram

Após o contestado prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football, ter sido entregue ao volante espanhol Rodri, a Fifa parece ter colocado um pouco mais de justiça ao que se viu na última temporada durante a cerimônia do The Best 2024. Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo na tarde desta terça-feira (17).

O Brasil volta a ter um melhor do mundo após longos 17 anos de espera. A última vez, em 2007, Kaká ficou no lugar mais alto do pódio. Rodri, dessa vez, ficou em segundo lugar.

Vini Jr. é o sexto brasileiro a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Além de Kaká, levaram essa honraria Ronaldinho (2x), Rivaldo, Ronaldo (3x) e Romário. Aos 24 anos, Vini destacou suas origens em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e não deixou de agradecer ao Flamengo, clube onde foi revelado, em seu discurso.

Leia também:

▶ Niterói começa a desmontar árvore de Natal inaugurada há três dias; Vídeos

▶ PF e PRF prendem vigilantes com 105 kg de cocaína

"Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Agora ao meu time, que me fizeram chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo", disse o camisa 7 do Real Madrid e da Seleção brasileira.

A cerimônia do Fifa The Best também entrou outros prêmios. Confira os vencedores em outras categorias:

➡ Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

➡ Melhor goleiro: Emiliano Martínez (Aston Villa)

➡ Melhor goleira: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

➡ Melhor técnico: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

➡ Melhor técnica: Emma Hayes (seleção dos EUA)

➡ Prêmio Puskás: Alejandro Garnacho (gol pelo Manchester United)

➡ Prêmio Marta: Marta (gol pela Seleção)

➡ Prêmio de Torcedor: Gui (torcedor do Vasco)

➡ Troféu Fair Play: Thiago Maia (Internacional)

A Fifa premia o melhor jogador do mundo desde 1991, e a melhor jogadora desde 2001. O Fifa The Best, no atual formato, foi criado em 2016. A cerimônia atual também premia o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino e também Fair Play e torcedor do ano. Paralelamente ao tradicional Prêmio Puskas, do gol mais bonito no futebol masculino, a novidade de 2024 é o Prêmio Marta, no feminino.

Um conselho técnico da entidade define uma lista de 10 finalistas. O colégio eleitoral da premiação é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.