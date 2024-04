Polícia prende suspeito de matar família no Baldeador, Niterói

Um homem, acusado de ter participado da morte de uma família em Niterói, foi preso na manhã desta quarta-feira (03), por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Segundo a polícia, Filipe Rodrigues, de 24 anos, - assassinado a tiros, junto com a esposa Rayssa dos Santos Ferreira, de 23 anos, e o filho do casal, Miguel Filipe dos Santos Rodrigues, de somente sete meses -, havia planejado uma trama onde ele alegou ser policial militar e ofereceu a identificação de um informante da polícia, vulgo X9, ao chefe do tráfico do Morro do Castro.

Pelo ‘trabalho’, Filipe cobrou R$50 mil ao traficante. Ele recebeu R$11 mil, em duas parcelas, mas foi emboscado no dia de receber o restante do valor. Ainda segundo a polícia, os criminosos descobriram que o jovem não era policial, como dizia, e o sentenciaram a morte.

Trama

Segundo investigações de agentes da DH, dez dias antes de morrer, Filipe, que conhecia a rotina de traficantes e a dinâmica da atividade policial, se passou por PM e ofereceu a identificação de um suposto informante da polícia, que já teria causado grande prejuízo aos criminosos. A negociação teria sido feita com Lucas Lopes da Silva, o Naíba, chefe do tráfico de drogas do Morro do Castro, local próximo de onde a família foi executada, em 17 de março.

Após negociarem, Filipe e o criminoso teriam acertado o valor de R$50 mil. Depois de entregar as informações sobre a vítima e o local onde ela poderia ser capturada, o gesseiro e motorista de aplicativo recebeu R$11 mil, em duas parcelas. Porém, criminosos tiveram medo de serem capturados e não pegaram a vítima nesse primeiro momento.

Contudo, no dia 15 de março, dois dias antes do crime contra a família, o próprio Filipe, ainda segundo as investigações, teria armado uma emboscada para o tal informante, que foi entregue a outro traficante do local, o Wesley Pires da Silva Sodré, preso nesta quarta-feira (03).

A vítima, que não teve o nome revelado, chegou a ser registrada como desaparecida, mas a polícia trabalha com a versão de que tenha sido executada pelo tráfico. Wesley e Lucas também foram indiciados por esse crime.

Crime

Nos dois dias anteriores à sua morte Filipe negociou para receber o restante do valor que o tráfico o devia. Em mensagens a polícia descobriu que o Wesley seria o responsável pela entrega do dinheiro ao motorista de aplicativo.

No entanto, os criminosos teriam descoberto que Filipe não era, e nunca havia sido, policial militar e a quantidade de informação sobre a quadrilha que ele possuía poderia atrapalhar os criminosos, que decidiram por tirar a vida do jovem.

Prisão

A polícia realizou a primeira fase da operação na manhã desta quarta-feira, onde tinha como objetivo o cumprimento de dois mandados de prisão e três de busca e apreensão.

Wesley Pires da Silva Sodré, que teria atraído a vítima até o local e participado da execução, foi preso em São Gonçalo.

Já o chefe do tráfico, Lucas Lopes da Silva, o Naíba, segue sendo procurado pela polícia.

Agentes da DH pedem que qualquer informação que ajude no trabalho da polícia seja repassada através do WhatsApp da especializada. (21) 98596-7156.