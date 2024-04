Caso Baldeador: veja supostas conversas entre gesseiro e traficantes antes do crime

O motorista de aplicativo e gesseiro Filipe Rodrigues, de 24 anos, teria trocado diversas mensagens com traficantes antes de ser executado junto à família no dia 17 de março, no Baldeador, em Niterói. As conversas da vítima com os dois acusados de envolvimento no crime foram obtidas pelo G1.

Segundo investigações da Polícia Civil, Filipe entrou em contato com Lucas Lopes da Silva, o Naíba, apontado como chefe do tráfico do Morro do Castro, e se apresentou como soldado do 7º BPM (São Gonçalo). Ele afirmou que poderia "entregar" um informante da polícia na favela em troca de uma quantia de dinheiro.

Naíba: Oi

Filipe: Visão

Naíba: Amigo passo [passou] que você tá com a visão do X [informante]. Nós tá interessado

Filipe: Vão pagar quanto?

Naíba: Primeiramente com quem falo? Como te chamo?

Filipe: Mn [mano] sou do batalhão, pode salvar aí: Demolidor. Já peguei um bico de vcs na hortinha

Naíba: Pg a visão: vamos ter prova concreta?

Filipe: Claro, sem k.o [caô] pow. Só papo reto. Não tem criança aqui

Naíba: Fala o valor que vejo se vale a pena

Filipe: Ele [o “x-9”] tá querendo pegar o menor que enterra os fecho de vocês, tão querendo pegar no próximo serviço, aí vcs que tem que ver se vale a pena. Ta ligado que se entrar para procurar de verdade acha. Já pegamos um de maconha da BR. Tlgd [tá ligado] que não sou eu sozinho. Já dá o valor que estão dispostos a pagar que fique bom pra todo mundo. Se o bglh [bagulho] sair daqui e virar fofoca no batalhão fica difícil ajudar também, até pra não espantar metinga do c* do X

Naíba: To ligado

Filipe: Então suave, vê aí e me fala o valor se for do agrado de todo mundo nos desenrola

Naíba: Já te dou a resposta aí

Filipe: Ok

Naíba teria oferecido R$ 50 mil a Filipe pela localização do "X-9". Ele teria aceitado, mas tentado negociar uma arma e até um valor mais alto, alegando que outros seis PMs do 7º BPM também estavam no esquema junto com ele.

Naíba: Fala tu

Filipe: Vs [visão]

Naíba: 50 k

Filipe: Calma ai

Naíba: Pra fica bom pros 2 lado

Filipe: Vê se o pessoal aqui tá de acordo. 50k e uma peça [uma arma] pra quando a gente precisar fazer uma ocorrência aqui pode ser? Eles queriam 70 pq estamos em 7 aqui mas desenrolei.

Em outro trecho da conversa, Filipe teria avisado ao suposto chefe do tráfico que o alvo estaria no Morro do Castro naquele dia.

Filipe: Agora fala você, vai querer resolver isso logo hoje? Aproveita que ele tá aí.

Naíba: No Castro?

Filipe: Separa meu dinheiro aí, vai. Já manda descer que já mando foto. Ainda te falo onde tu vai buscar ele. Você vai separar aí, vai mandar o moto aqui encontrar com o meu moto, assim que tiver lá, eu mando a foto dele e falo onde ele tá caindo. Se você quiser ainda faço melhor, marco como se fosse encontrar ele e você pega ele na boa na pista. Aí é contigo.

Ainda com certa desconfiança, Naíba teria tentado parcelar o valor acertado e sugerido um encontro pessoalmente com Filipe. Ele também teria pedido áudios como prova.

Filipe: Iai jogador?

Naíba: Mn o que da pra mim fazer é 10 k toda semana até bater esses 50 k aí. E preciso de áudio dele pra fica uma parada mas concreta. Aqui é papo de homem

Filipe: Assim não dá não. Áudio fica difícil, tem a conversa aí, quer mais os 100, que isso? Ia aproveitar que ele tá aí perto já resolvia hj. Já dava logo. Manda separar os 50k aí que vcs tem, você sabe que hj mesmo vcs já pega o X

Naíba: Mn aqui é parada de homem. Manda o áudio pra nois resolver. Se quiser tbm da um papo pessoalmente tbm já é pra tu ver que papo é firme.

No dia 16 de março, um dia depois da emboscada armada por Filipe para o suposto "X-9", segundo apuração da polícia, e um dia antes de ser morto, as trocas de mensagem sugerem que o gesseiro já teria recebido uma parte do dinheiro e aguardava pelo resto.

Naíba: Ainda to na dúvida se tu é plc [polícia] mermo

Filipe: Mas qual foi?

Naíba: Ve se tu entende, vc chega com um ctt [contato] passando umas vz [visões] que e ate verdadeiras... veio aqui botou a cara show troco um pp [papo] bateu ate com o que nos já sabia suas visao

Filipe: Sou sdd [soldado] mn, da minha equipe quem é o mas recruta sou eu, quem tem que resolver tudo da guarnição sou eu, a diferença que já fui envolvido em vários bglh, de contravenção, jogo do bicho, maquininha, os cara aqui confia em mim pra lidar com o arrego [propina] nosso (...). Não precisamos de apresentação formal não irmão, o que precisamos é do papo reto um do outro, vou levar o X para vc e você vai seguir os 39 que tá faltando

Com o passar do tempo, Filipe voltou a cobrar Naíba o resto do pagamento.

Filipe: Qual fim que deu aí mn? Fala nb [Naíba]. Estamos te aguardando aqui. Vamooo acordar??? Nb tá todo mundo te aguardando aqui pra pegar o restante do dinheiro cntg do combinado. Qual foi? Te dei o bagulho mastigado

Naíba: vai dormir cr [cara]

Filipe: Já te falei: quem dorme não vê o trem passar. Já fui até em Bangu hj. Estamos aqui esperando vc mn queimando uma carne. Como foi ontem com o X?

Naíba: Trabalhoso

Filipe: Mas finalizou a situação dele né? Mn como tinha te falado na semana passada, tem uns amigos que moram longe, Cabo Frio, Saquarema, eu sou o que moro mas perto, tenta desenrolar a meta aí cr pra adiantar os cara logo

Filipe: Iai mn. Fala cmg. Os cr tão sufocando aqui já. Tanta enrolação é essa. Dinheiro já tá separado. Já pegou o X. Agora só encaminhar nossa parte e Brasil pow

Na noite do crime, Filipe trocou mensagens com Wesley Pires da Silva Sodré, que seria o responsável pela entrega do dinheiro ao motorista de aplicativo e que foi preso nesta terça-feira (3). Os dois combinaram de se encontrar para a entrega do pagamento.

De acordo com a investigação, ao longo da conversa Wesley ia mudando o local de entrega para cada vez mais perto do Morro do Castro. Filipe então mandou a localização em tempo real para o acusado e, em sua última mensagem para Wesley, informou que estava chegando ao ponto de encontro.

Filipe: Pegou?

Wesley: Sim

Wesley: Oi Filipe. Tô aqui

Filipe: Aonde?

Wesley: Esperando o dinheiro

Filipe: Eu perguntei se já tinha pego. Tu falou que sim.

*Filipe compartilha a localização em tempo real*

Filipe: Tô chegando