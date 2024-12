MPRJ denuncia tenente da Polícia Militar por homicídio qualificado em São Gonçalo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quarta-feira (18/12), o tenente da Polícia Militar Marcos Gabriel Silva Mendes, lotado no 7º BPM, pela morte de Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, ocorrida em 19 de agosto de 2024, em São Gonçalo. Segundo a denúncia, ajuizada pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de São Gonçalo, o crime foi qualificado por motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com a investigação, o policial atirou três vezes com um fuzil contra o carro conduzido por Rhuan, que fazia uma manobra de retorno na Rua Heitor Rodrigues, próxima à BR-101. Os disparos atingiram a vítima pelas costas, perfurando órgãos vitais como fígado e intestino, e causando sua morte no dia seguinte, após cirurgia de emergência.

Leia também:

Rodrigo Neves anuncia Binho Guimarães como o futuro líder do Governo na Câmara

Prefeitura de Maricá anuncia que árvore em Araçatiba não será remontada

O MPRJ aponta que o policial agiu com desprezo pela vida humana, motivado por mera suspeita de que os ocupantes do veículo pudessem ser criminosos. A viatura estava com giroflex e sirene desligados, dificultando que a vítima percebesse a abordagem. Testemunhas relataram que Rhuan e seu primo Lucas, também no carro, estavam a caminho de um bar, seguidos por duas amigas em uma motocicleta, que presenciaram o ocorrido.

O caso gerou comoção na comunidade, que descreveu Rhuan como um jovem trabalhador e de bom caráter. o MPRJ pediu o afastamento do policial das ruas, com suspensão do porte de arma, além de que o mesmo seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.