Morre Sérgio Mendes aos 83 anos; lenda da música brasileira era de Niterói

Morreu nesta sexta-feira (06), aos 83 anos, o músico Sérgio Mendes, conhecido por popularizar a bossa nova e outros estilos da música brasileira fora do país. Nascido em Niterói, o artista faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde morava desde a década de 1960. A causa da morte ainda não foi confirmada.

O falecimento foi divulgado nesta tarde pelo portal americano TMZ e confirmada pela família do pianista, que enfrentava problemas respiratórios desde o ano passado. O músico deixa a esposa Gracinha Leporace, de 75 anos, com quem era casado há mais de cinco décadas. Ele também deixa cinco filhos.

Sérgio nasceu em fevereiro de 1941, em Niterói, e começou a carreira na música ainda jovem. No início dos anos 60, ele passou a integrar o grupo "Sexteto Bossa Rio", que lhe garantiu a chance de viajar para fora do país. Tocando samba-jazz e bossa nova, ele ganhou destaque no exterior e passou a tocar com alguns dos principais nomes do jazz americano, como o saxofonista Cannonball Adderley e o flautista Herbie Mann.

Em 1964, o brasileiro se mudou de vez para os Estados Unidos e ascendeu de vez ao sucesso com o grupo "Sergio Mendes & Brazil' 66", em que tocava versões de canções populares no Brasil. Com um novo arranjo de "Mas Que Nada", de Jorge Ben, ele alcançou as paradas de sucesso da época e se tornou um dos músicos brasileiros mais conhecidos internacionalmente.



Ao longo da carreira, venceu um Grammy e dois Grammys latinos, além de colaborar com artistas como Frank Sinatra, Stevie Wonder e o grupo Black Eyed Peas. Seu mais recente trabalho foi lançado em 2020: o álbum "In the Key of Joy", que traz parcerias de artistas estrangeiros, como Will.i.am e Commom, e de músicos brasileiros aclamados, como Hermeto Pascoal e Guinga.

Através das redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), anunciou que vai decretar luto na cidade em homenagem ao artista. "Recebi com tristeza a notícia da morte do músico Sergio Mendes. Pianista reconhecido internacionalmente, Sergio era nascido em Niterói e deixa um legado de difusão da bossa nova e do samba pelo mundo", escreveu Axel.