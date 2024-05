O Carrefour vai virar Atacadão! Consumidores podem aproveitar ofertas até o fim do mês

O Grupo Carrefour Brasil está passando por uma mudança estrutural. A expectativa, segundo comunicado pelo grupo no ano passado, é converter aproximadamente 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sam's Club até 2026. Desse total, cerca de 20 devem ocorrer ainda em 2024. Um deles é a unidade Niterói-Manilha, no bairro Neves, em São Gonçalo. Em transição para a nova modalidade de vendas, quem for à unidade hoje já nota algumas prateleiras vazias em vários setores como eletrônicos e vestuário, além de dezenas de ofertas.



O cenário pode ser vantajoso para os consumidores, em especial neste momento de transição. Produtos que são mais caros estão a um valor acessível, como TVs e eletroportáteis. No setor de alimentos, ainda não é possível notar a diferença.

O comerciante Antenor Carlos, 64, comentou que a mudança irá facilitar as compras deste mês. "Vai melhorar bastante, porque o preço do Atacadão, de vez em quando eu frequento também, tem um preço muito bom. Pretendo aproveitar esses preços baixos para comprar os produtos de primeira necessidade, vou deixar os eletrônicos para depois”.



Segundo informações, a inauguração está prevista para ocorrer daqui a quatro meses, porém até lá, os consumidores ainda vão poder aproveitar os preços baixos, no dia a dia ou no saldão previsto para as últimas semanas deste mês. O encerramento dos serviços Carrefour será no dia 30 de maio.

Apesar das vantagens da modalidade atacadista, alguns clientes ressaltaram que não haverá mais tanta variedade de mercadorias. "O Atacadão costuma ter preços muito bons, então a níveis econômicos, acho que vai ser positivo. Mas é uma pena o Carrefour fechar porque ele tem outras coisas além do mantimentos", comentou a engenheira Patrícia Cabral, 45.

Peças de roupa também estão com preços baixos | Foto: Layla Mussi

Contatada, a rede Carrefour, por meio de assessoria de imprensa, informou que não irá se pronunciar.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca