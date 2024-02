Governo do Rio decreta epidemia de dengue no estado

O Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou epidemia de dengue no estado. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (21) em coletiva realizada na capital carioca. Segundo o governador, o decreto deve ser publicado até amanhã no Diário Oficial do Estado.

Segundo o governador, já são mais de 49 mil casos de dengue notificados em todo o estado do Rio de Janeiro. Desses, quatro pessoas morreram. Na coletiva, Claudio Castro ressaltou a importância do decreto para os trabalhos dos serviços de saúde do governo. “Decidimos decretar a epidemia. Achamos que essa ação é importante para podermos trabalhar com tranquilidade e que não falte nada para a população”, disse Castro.

Cláudio Castro também anunciou a criação de um Centro de Emergência de Saúde específico para tratamento de casos de dengue. “É importante tratar a dengue de uma maneira diferenciada, com foco no tratamento".

Nesta quinta-feira (22), o estado receberá 231.928 doses da vacina contra a dengue, que serão aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A data ainda não foi definida.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a vacina, enviada pelo Ministério da Saúde, será entregue na Central Geral de Armazenamento da Saúde RJ, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Ainda de acordo com a pasta, o Governo Federal vai definir e informar à SES quantas doses serão distribuídas por município. Neste primeiro momento, os imunizantes serão usados na capital fluminense e em todos os municípios da Baixada Fluminense.

O número de casos no estado, quase 50 mil desde o início do ano, é 20 vezes maior que o esperado para o período. Quatro pessoas morreram por conta da doença.