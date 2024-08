Um dos maiores nomes da TV no Brasil, Sílvio Santos morre aos 93 anos

Um dos maiores nomes da TV brasileira morreu, na madrugada deste sábado (17) em São Paulo. Após algumas internações o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos faleceu no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde tentava se recuperar de uma infecção bacteriana.

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Ele deixa seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT.

Silvio teve seu inicio na Rede Globo até criar sua própria emissora onde ficou no ar como apresentador durante os últimos 60 anos.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, Senor Abravanel foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, com uma carreira que se estendeu por mais de seis décadas. Silvio se destacou por sua habilidade única de se comunicar com o público, construindo uma relação de proximidade e confiança com os telespectadores.



A carreira de Silvio Santos começou no rádio, mas foi na televisão que ele se consolidou como um dos maiores comunicadores do Brasil. Em 1961, foi sua primeira aparição como apresentador de TV, na TV Paulista, com o programa "Vamos Brincar de Forca". Após ganhar visibilidade no cenário paulista, em 1981 fundou o SBT, que rapidamente se tornou uma das maiores emissoras do país.

apresentador, no início da carreira | Foto: Divulgação/Acervo Pessoal

Além de seu sucesso na televisão, o carioca de nascença também foi um empresário de sucesso, construindo um império que inclui, além do SBT, empresas no setor de cosméticos (Jequiti), seguros e loterias (Tele Sena).



Marcado na história por seu carisma, bordões inesquecíveis e interações com o público, Silvio Santos revolucionou a televisão brasileira e sua morte marca o fim de uma era, além de representar uma perda inestimável para as telinhas.

O apresentador deixa a esposa, Íris Abravanel, seis filhas e diversos netos. A família agradeceu as manifestações de carinho e apoio recebidas até o momento e pediu respeito à sua privacidade neste momento de luto.