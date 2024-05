Chega a 100 número de mortos em chuvas no RS; estado volta a ter previsão de temporais

Chegou a 100 o número total de pessoas mortas por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo da última semana. De acordo com boletim atualizado pela Defesa Civil gaúcha na tarde desta quarta (08), outros quatro óbitos estão sendo investigados e 128 moradores do estado seguem desaparecidos.

O cenário no estado, segundo a Defesa Civil, ainda é preocupante, não só por conta da situação provocada pelos temporais da semana passada, mas também por causa da previsão de novas chuvas nos próximos dias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou que a possibilidade de novas ocorrências relacionadas às chuvas é considerada "muito alta".

Segundo o Governo do Estado, a previsão dos meteorologistas é de que uma frente fria atinja todo o RS até o próximo fim de semana, com previsão de pancadas com descargas elétricas, granizo e ventos de até 100 km/h. O domingo (12) pode ser o pior dia em termos de volume de chuvas, segundo as previsões.



Por conta do risco de novas enchentes, a Defesa Civil emitiu uma nota recomendando à "população, especialmente as pessoas resgatadas na região metropolitana de Porto Alegre, que não retornem às áreas alagadas, inundadas, ou sob risco de movimentos de massa" nos próximos dias.

Estima-se que 1.456.820 pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas, que afetam 83% dos municípios do RS. Segundo o último balanço da Defesa Civil, o estado tinha 163.720 pessoas desalojadas e 66.761 em abrigos.