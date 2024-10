Universo agora tem curso de Medicina

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) recebeu do Ministério da Educação (MEC) a autorização para a abertura do seu curso superior de Medicina na modalidade bacharelado, no campus da Trindade, em São Gonçalo. A portaria da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC foi publicada no último dia 24 de outubro no Diário Oficial da União, e autoriza que a Universo ofereça 60 vagas anuais do curso no campus São Gonçalo. O primeiro vestibular para ingresso no curso de Medicina já acontece em novembro e a instituição vai divulgar nos próximos dias o calendário de inscrições para os candidatos.

A autorização do curso de Medicina da Universo pelo MEC ocorreu após um detalhado processo de vistorias e certificações do corpo técnico do órgão em visitas às instalações da universidade e entrevistas com seus gestores. A aprovação do MEC foi recebida com entusiasmo pelo pró-reitor administrativo da Universo, Wallace Salgado de Oliveira. "O curso de Medicina sempre foi um sonho dos meus pais, a professora Marlene e o professor Joaquim. Então, essa aprovação do MEC é uma grande homenagem aos dois que durante muitos anos batalharam pela Educação em São Gonçalo. Mas, para que esse sonho se tornasse realidade, passamos por um processo de avaliação rigoroso e criterioso de profissionais do MEC. Seremos o primeiro curso de Medicina na região de São Gonçalo e cidades vizinhas, oferecendo uma oportunidade única de formação em um ambiente comprometido com a inovação e a transformação social. Nosso objetivo é formar profissionais que, além da excelência técnica, tenham uma visão humanizada e ética da medicina, prontos para transformar realidades e promover o cuidado com a saúde dos pacientes e da população em sua plenitude. E formar profissionais com essa visão humanizada é muito importante para a população de São Gonçalo e região, como meus pais sempre nos ensinaram", afirmou Wallace.

Pró-reitor administrativo da Universo, Wallace Salgado de Oliveira | Foto: Divulgação

O pró-reitor administrativo também destacou o nível do grau de exigências do MEC para que o curso de Medicina da Universo fosse autorizado, bem como os apoios institucionais que a universidade recebeu para isso. "Cada novo curso que a Universo obtém a autorização faz parte de um processo de atender as demandas de profissionais para a região", destacou o pró-reitor.

Wallace assinala como importantes os apoios que a Universo recebeu da Prefeitura de São Gonçalo, através do prefeito Nelson Ruas; do secretário de Saúde, Gelson Rocha da Silva; e do presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, Deivid Robert de Cresci Campos, que assinaram um termo de adesão, disponibilizando a estrutura de Saúde da cidade para integração nas atividades práticas de estágio dos futuros alunos do curso de Medicina. Além disso, o termo assinado entre a Universo e a Prefeitura prevê a liberação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais e centros especializados de atendimento para a prática supervisionada dos alunos durante o curso de Medicina. "É uma parceria fundamental e indispensável para a dinamização do nosso curso de Medicina, onde serão desenvolvidas além das atividades de ensino, também pesquisa e extensão", conclui Wallace.

Universo São Gonçalo | Foto: Divulgação

Além da parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, a Universo também mantém convênios dos cursos de Saúde que ministra, também com as prefeituras de Itaboraí, através do prefeito Marcelo Delalori; de Rio Bonito, através do atual prefeito Leandro Pereira; e Tanguá,em convênio assinado com o prefeito Rodrigo Medeiros.

