Pablo Marçal é internado após cadeirada de Datena em debate

Na noite do último domingo(15), Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, precisou ser internado após ser agredido com uma cadeira por Datena(PSDB) em meio a debate transmitido ao vivo pela TV Cultura. O político foi levado para o Hospital Sírio Libanês, na capital paulista.

Segundo a sua assessoria de imprensa, o candidato passou por uma tomografia, foi medicado e continua em observação no hospital. Em vídeo publicado pelo político em uma rede social, um profissional da saúde afirma que Marçal sofreu uma fratura na costela.





O candidato utilizou do caso para comparar com situações sofridas por Donald Trump e Jair Bolsonaro. Mesmo tendo provocado Datena em sua participação no debate, Marçal levantou uma questão em sua publicação: “Por que tanto ódio?”.

Os compromissos do candidato para esta segunda-feira (16), que incluíam sabatinas e uma caminhada na Rua Santa Ifigênia, foram cancelados. Seu advogado, Tassio Renam, afirmou que o político está sentindo "muita dor na região das costelas e na mão que usou para se defender da agressão". Além disso, também informou que um boletim de ocorrência será registrado, um exame de corpo de delito será realizado e que as "medidas providências" serão tomadas para responsabilizar Datena.