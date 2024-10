Washington Quaquá é eleito novo prefeito da cidade de Maricá

O candidato Washington Quaquá (PT), recebeu a maioria dos votos e ganhou a eleição para Prefeito de Maricá-RJ, neste domingo (6). Ele recebeu 72,78 % dos votos. Atrás dele ficaram Fabinho Sapo (PL) com 23,06% , DR. Claudio Ramos (NOVO) com 2,51% e Marcia Santiago (PMB) com 1,67 %, respectivamente.

Quaquá já foi prefeito de Maricá no ano de 2008, sendo reeleito em 2012. Sua gestão ficou marcada com a implementação da Tarifa Zero. Com o projeto, a cidade se tornou o primeiro município de 100 mil habitantes a adotar um programa de transporte público gratuito.

O candidato votou nesta tarde, por volta de 13:30 no Centro Educacional Municipal (CEM) Joana Benedicta Rangel, no Centro de Maricá. Ele estava acompanhado de seu vice João Maurício, familiares e apoiadores.

Washington Luiz Cardoso é originário da comunidade do Caramujo, em Niterói, e tem suas raízes fincadas nas lutas sociais desde muito cedo. Em 1985, com apenas 14 anos de idade, se filiou ao PT para trilhar um caminho de engajamento político e liderança. Graduado em sociologia, entrou para a direção estadual do partido nos anos 90 e atualmente é membro da Comissão Executiva Nacional do PT, ocupando á Vice-Presidência Nacional da pasta.