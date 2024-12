Queda de árvore de Natal em Maricá deixa um morto e dois feridos; vídeo!

A tradicional árvore de Natal instalada na Lagoa de Araçatiba, em Maricá, despencou na tarde desta segunda-feira (16) e deixou um morto e dois feridos. As três vítimas trabalhavam na montagem da árvore no momento do acidente. Parte da campanha Natal Iluminado 2024, a estrutura flutuante, de 56 metros de altura, iria ser inaugurada nesta terça (17), mas não resistiu a uma forte ventania na região.

As duas vítimas feridas foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e não correm risco de vida. Uma delas já recebeu alta. O Corpo dos Bombeiros informou que os três funcionários já haviam sido socorridos por populares quando os agentes chegaram. Um deles foi levado direto para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento, segundo Fabrício Bittencourt, secretário de Defesa Civil.

Confira imagens do momento:





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Segundo a Prefeitura de Maricá, a empresa contratada para a montagem iniciou a retirada dos funcionários assim que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte, às 15h45. "Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos", afirmou.

Em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido: "a Prefeitura está prestando todo o apoio às vítimas e suas famílias, além de apurar as causas do acidente". Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.