Câmara dos vereadores de São Gonçalo tem renovação de 37%

A Câmara de Vereadores de São Gonçalo vai sofrer uma grande renovação para o período de legislatura 2025/2028. Ao todo, 10 vereadores que estão nos últimos meses de mandato não seguirão na casa. Outros 17 conseguiram a reeleição e seguem legislando na cidade.

O PSB e o Psol perderam seus representantes, Romário Regis e Janilce Magalhães, repectivamente, e não terão vereadores na casa. O Patriotas foi outro partido que também não conseguiu recolocar seu representante, Alex da Agência, na Câmara. O PT também perdeu sua única vereadora eleita nas últimas eleições, a Priscilla Canedo, mas conseguiu emplacar Juliano Freitas na casa. Outros que não seguirão na próxima legislatura são: Alexandre Gomes (Avante); Eduardo Gordo (PP); Jalmir Junior (PRTB); Jorge Mariola (Podemos); Lucas Muniz (PP) e Pablo da Água (Cidadania).

Com o fim da votação, o novo panorama da Câmara de São Gonçalo ficou desta forma: o Partido Liberal terá 7 cadeiras; o Republicanos, o PP, MDB, Podemos, União Brasil, Avante e Solidariedade ficam com 2 cada; PSDB, PT, PC do B, PDT, Cidadania e PRD ficam com uma vaga cada.