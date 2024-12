Prefeitura de Maricá anuncia que árvore em Araçatiba não será remontada

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, vem manifestando, desde a última terça-feira (17), sua profunda consternação pelo incidente que levou a morte do jovem Vinicius dos Santos Abreu, de 21 anos, na tarde de segunda-feira (16), após a queda da árvore flutuante de Natal, na Lagoa de Araçatiba. O município decretou luto oficial de dois dias em respeito à vítima e a seus familiares.

“Estamos muito tristes pela fatalidade que atingiu a lagoa de Araçatiba ontem da nossa árvore de Natal. Eu, em primeiro lugar, queria manifestar em nome da Prefeitura de Maricá, mas também sei que faço em nome da cidade de Maricá como um todo, nossa solidariedade, a nossa consternação, as nossas orações e o nosso desejo que a graça Divina esteja sobre a família e os amigos do trabalhador que faleceu ontem. A gente quer que essa hora seja a primeira das horas, a hora da solidariedade humana, a hora da consternação que entristeceu a cidade como um todo", disse Fabiano Horta.

Leia também:

Niterói: Jacaré é encontrado morto na praia de Piratininga

Corpo é visto boiando na Baía de Guanabara



O prefeito destacou ainda que as condições do tempo no momento do incidente eram atípicas e que as autoridades de cidade agiram com agilidade na divulgação do boletim meteorológico. "As nossas equipes, desde o primeiro momento, informaram que ventos fortes estariam presentes. Mas o vento que atingiu a cidade superou os 77 quilômetros por hora. Algo muito incomum. Foi uma violenta tempestade que culminou com essa fatalidade. Estamos em um clima de tristeza e, em nome da cidade, reafirmamos a nossa solidariedade, todo o suporte à família do Vinícius. Quero expressar todo o amor e afeto as pessoas que foram impactadas pelo acidente”, lamentou o prefeito. O município abriu uma sindicância para apurar o fato.

Diante da tragédia, a prefeitura decidiu que a árvore de Natal em Araçatiba não será remontada e informou que, uma vez que o serviço não foi prestado, o pagamento a empresa licitada para montagem da árvore não será realizado, não havendo nenhum ônus ao erário público. A programação de Natal da cidade está suspensa.