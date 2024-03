Políticos e delegado são presos em operação para esclarecer morte de Mariele

Seis anos após as execuções da vereadora do RJ, Mariele Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes no Estácio -histórico bairro do Rio de Janeiro-, em 2018, uma megaoperação foi montada nesse domingo (24) para localizar o prender os acusados de serem mentores intelecutais do crime, que ganhou repercussão internacional e mobilização de setores organizados da sociedade no Brasil e no mundo inteiro, incluindo entidadades de direitos humanos e de defesa da mulher.

A Operação 'Murder Inc' foi às ruas para cumprir três mandados de prisão e outros doze de buscca e apreensão. O surpreendente desfecho do caso, um dos mais comentados na história policial brasileira, mostra que Mariele, uma mulher de origem pobre do Complexo da Maré, na capital carioca, que conseguiu chegar à Câmara do Rio de Janeiro, graças ao trabalho humanitário voltado às classes mais baixas, acabou executada por causa do combate as ocupações irregulares na Zona Oeste da cidade.

As investigações apontam que ela contrariou os interesses de lideranças políticas supostamente ligadas a grupos milicianos que atuam na região, acusados de, além de contratarem executores profissionais para cometerem o crime, também teriam passarado, ao longo dos últimos anos, orquestrando ações de bastidores, numa tentativa de ocultar provas que pudessem incriminá-los, segundo os responsáveis pela investigação do caso.



Prisões - Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos na cidade do Rio de Janeiro. Os três alvos da ação foram localizados e tem longo currículo no alto escalão político e de Segurança Pública no estado: Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Pelo Brasil-RJ) e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil.

Forçsa taregfa atuou em diferentes locais do RJ | Foto: Divulgação

Para chegar a eles, foi necessária a montagem de uma complexa estrutura de investigação, que envolve a Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes (GAECO/FTMA). Compõem o Grupo, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Do Rio, além da Polícia Civil do estado. O Ministério das Justiça e STF fizeram ações integradas, fundamentais para dar amparo ao trabalho operacinal nos órgaõs de escalões inferiores.



As execuções de Mariele e Anderson tiveram repercussão internacional | Foto: Divulgação/MPRJ

Além das execuções de Mariele e de seu motrista, a ação criminosa também envolveu a tentativa de homicídio da assessora de Mariele, Fernanda Chaves, que estava no carro alvejado pelos executores do crime, mas não chegou a ser atingida pelos disparos.



Manifestações - Nas redes sociais, a irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, agradeceu o empenho da PF, governo federal, Ministério Público e ministro do STF Alexandre de Moraes. "Estamos mais perto da Justiça", considera Anielle. "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?", escreveu.

Investigações - Nesse domingo, segundo integrantes da Força Tarefa, os alvos foram os autores intelectuais do plano de morte de Mariele, acusados também de organização criminosa e obstrução de justiça. O caso começou a se esclarecer a partir da identificação dos acusados de integrar núcleo de executores do crime: o ex-policial militar do Rio, Roniê Lessa e Élcio Queiróz. Lessa, conhecido no submundo da contravenção e de milicianos como 'matador de aluguel', confessou ter sido o responsável por fazer os disparos, em rajada, com um fuzil que atingiram, de uma só vez, Mariele e Anderson.

Chiquinho e Domingos Brazão são irmãos e delegado Rivaldo Barbosa foi ex-chefe de Polícia do Rio | Foto: Divulgação

Descobertos, e presos os dois, para atuenuarem a pena, concordaram em fazer delações premiadas, que levou a Força Tarefa a chegar aos irmão Brazão, apontados como elos políticos de grupos milicianos que atuam na Zona Oeste do Rio, e que por esse motivo, teriam planejado a morte da vereadora, incomodados com o constante trabalho dela em coibir as construções irregulares naquele local, em investimentos vindos de grupos paramilitares.



O Delegado Rivado Barbosa, segundo as investigações, é acusado de ter recebido suborno de R$ 400 mil para não chegar ao núcleo intelectual do grupo. Até o fechamento desta edição, os os irmãos Brazão, o delegado Rivaldo e nem os advogados de defesa dos acusados havia se manifestado sobre o caso.

