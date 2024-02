Mãe e filha morrem e pai fica ferido após atropelamento na RJ-106, em Rio do Ouro

Criança morreu a caminho do hospital - Foto: Layla Mussi

Criança morreu a caminho do hospital - Foto: Layla Mussi

Duas pessoas morreram e uma foi socorrida após um atropelamento nesta sexta-feira (23), na RJ-106, em Rio do Ouro, São Gonçalo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 09h50. Três pessoas da mesma família tentavam atravessar a rodovia, sendo um homem, uma mulher e uma criança de 10 anos, filha deles, quando um idoso de 65 anos, em uma Fiat Uno, invadiu o acostamento e atropelou o trio. O homem ainda teria colidido em três outros veículos.

Condutor ficou em choque após acidente | Foto: Layla Mussi

Após a colisão, a mulher morreu no local. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do Hospital Estadual Alberto Torres. Já o homem foi socorrido para o Hospital Che Guevara, em Maricá, em estado grave.

Conforme informações, o idoso entrou em choque e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a polícia trabalha com duas versãos. A primeira é de que ele tenha dormido ao volante e a segunda de que ele tenha sido fechado por um outro veículo.

Mulher estava grávida e morreu no local | Foto: Layla Mussi

A PM informou que a família estava saindo de uma posto de saúde da região. A mulher morta estava grávida.

Corpo foi levado para o IML de Tribobó | Foto: Divulgação

O caso será investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro).