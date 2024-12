Botafogo é goleado pelo Pachuca e sonho do Mundial acaba

O Botafogo sentiu a intensa rotina de jogos decisivos das últimas semanas e também a longa viagem para o Catar e viu o sonho do título da Copa Intercontinental durar apenas 90 minutos na tarde desta quarta-feira (11). Em sua partida número 75 do ano, o Glorioso não foi páreo para o Pachuca, do México, e deixou a competição após sofrer um 3x0 incontestável. A partida no Estádio 974, em Doha, terminou com os gols mexicanos marcados por Idrissi, Deossa e Rondón, todos no segundo tempo.

O resultado manda o time brasileiro para casa e faz o Pachuca avançar para a semifinal. O confronto será contra o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14). Agora, o Botafogo entra de férias após a ótima temporada que terminou com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

A escalação do Botafogo deixou claro que o técnico Artur Jorge pensava na parte física do time. Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada ficaram no banco. O treinador português optou por uma melhor condição física para tentar equilibrar as disputas de corpo e a correria.

A etapa inicial acabou não sendo de grande emoção. O Botafogo apostava em bolas longas para Luiz Henrique e Matheus Martins. O time mexicano tentou subir a pressão e marcar alto, mas não foi efetivo. Com mais técnica, o Alvinegro tinha a posse da bola mas levou pouco perigo ao gol do Pachuca. Os mexicanos tinham mais perna para correr e menor capacidade técnica.

O segundo tempo começou com o Pachuca em ritmo mais forte, marcando alto e conseguiu sair na frente com um belo gol. O marroquino Idrissi driblou dois, tabelou, entrou na área, driblou mais dois e bateu forte no canto direito de John. Artur Jorge então decidiu lançar seus principais nomes. Júnior Santos, Almada e Marlon Freitas entraram. Pouco depois, Savarino e Tiquinho também, mas nada deu certo.

Em saída de bola errada, Pedraza roubou a bola e serviu Deossa, que bateu e contou com a falha do goleiro alvinegro para ampliar. A desvantagem de dois gols fez o Botafogo se abrisse e oferecesse espaços para o adversário. Com isso, o terceiro gol acabou saindo. Rondón fez após bela trama do Pachuca e fechou o marcador. Placar justo para quem teve mais eficiência em toda partida.

Agora o Botafogo entra de férias. A reapresentação do elenco ainda não foi marcada, mas o clube já tem compromissos marcados. No dia 12 de janeiro, o Glorioso recebe o Maricá, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Depois de algumas rodadas no Estadual, o Botafogo decide seu primeiro título na temporada 2025: Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão.