Caso Tio Paulo: Justiça realiza 1ª audiência de instrução nesta terça-feira

A Justiça realiza, nesta terça-feira (12), a 1ª audiência de instrução do caso "Tio Paulo", idoso que foi levado desacordado para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil numa agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio, em abril deste ano. Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi conduzido ao banco pela sobrinha, Érika de Souza Vieira Nunes. No local, constatou-se que ele havia morrido.

Érika responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver. A sessão, fechada à imprensa, acontece a partir das 13h, na 2ª Vara Criminal de Bangu.

O caso aconteceu no dia 16 de abril. Na data, a mulher chegou ao banco com o idoso desacordado em uma cadeira de rodas. Ele estava imóvel e com os olhos fechados. Funcionários do banco suspeitaram da situação e chamaram a polícia. Agentes do Samu foram ao local e confirmaram que Paulo estava sem vida.

Imagens mostram que Érika tentava manter a cabeça do idoso levantada e conversava com o parente, que não respondia.

A sobrinha de Paulo Roberto chegou a ser presa, mas foi solta 2 semanas depois, em maio, após a Justiça atender a um pedido da defesa e revogar a prisão preventiva.

Érika ainda deu uma entrevista ao Fantástico, onde contou que a relação com Paulo era boa. Ela afirmou que foi ele quem pediu para ir ao banco e acrescentou que não percebeu que ele tinha morrido.