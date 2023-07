Um pedacinho da Itália em Maricá: conheça a pizzaria Nápoles Trattoria

Existe pizza em Maricá? Se você perguntar para qualquer aplicativo de entregas ou para a maioria dos moradores, a resposta é: sim, e muitas. Agora, na opinião de Giuseppe D’Andrea, de 62 anos, morador do município há cinco anos, pizza ‘de verdade’ - ou ‘vera’, como diz em seu sotaque carregado, são bem poucas. Foi essa falta que o moveu a abrir a Nápoles Trattoria, restaurante de culinária italiana em Maricá que abriu suas portas para a série de reportagens 'A História de Cada Lugar'.

O espaço fica às margens da Lagoa de Araçatiba, em um pequeno estabelecimento na Rua Álvares de Castro. A luz sutil e as mesas de madeira já de cara evocam algo de uma atmosfera de casebre italiano, daquelas que a gente está acostumado a ver de longe nos cenários charmosos de um filme europeu. A viagem para a Itália, porém, só acontece mesmo quando o prato chega; essa era a meta do proprietário, natural de Roma, desde o princípio.

Leia também:

➢ Craques do futebol 'viram' cardápio na Invictos Burguer, na Trindade

➢ Sabor e arte no 'coração' de Maricá; conheça a história da Arcafé Cafeteria

“Com todo respeito, mas aqui não tem nenhuma pizza como se faz na Itália. Pizza pizza mesmo”, ele já fala, de cara, em tom gentil, mas bem honesto. Essa foi a reação quando veio morar no Brasil em 2018. Sua relação com o país começou, aliás, muito antes, com uma viagem ao nordeste no início dos anos 2000 que o deixou encantado, como relembra com seu sotaque carregado.

Não foi a memória do passeio apenas que o convenceu a morar aqui anos depois. Na verdade, ele só veio viver em terras tupiniquins de vez depois de se apaixonar e se casar com uma maricaense. Quando chegou, ele ainda não fazia ideia de que a mudança acabaria o transformando em chefe de cozinha, depois de muitos anos trabalhando com marketing e viajando por diversos países.

Apesar da bagagem cultural e do contato com diversas culinárias específicas ao longo das muitas viagens que fez na vida, o sabor dos pratos italianos que comia em casa nunca deixou seu paladar. “Lá na Itália, todo mundo aprende a cozinhar desde cedo. A gente cresce na cozinha. A comida sempre une a família toda”, revela Giuseppe.

Essa relação com a comida desde pequeno o deixou bastante rigoroso com as tentativas de replicar sua ‘culinária natal’. Ele até respeita as adaptações pelas quais os pratos passam com as diferenças de cada país onde é reproduzido, mas sempre o incomodou que as bases culturais deles se perdessem no meio do caminho.

No Brasil, em especial, isso pesou bastante em seu contato com as pizzas locais. “As massas não são massa de pizza. Elas não terminam de ser feitas. Não cumprem o tempo de fermentação, terminam de fermentar dentro da sua barriga”, ele afirma. Foi inconformado com isso que surgiu a ideia de abrir uma pizzaria preocupada em manter a essência italiana do prato em cada fatia.

Apesar do potencial que um restaurante italiano feito por um italiano tem, a proposta não era totalmente desprovida de riscos. Nos anos imediatamente anteriores ao da chegada de Giuseppe e, também, nos anos desde que chegou por lá, Maricá viu crescer com certa velocidade o número de novos estabelecimentos gastronômicos inaugurados em seu território, com destaque para pizzarias. A competição, no entanto, não assustou Giuseppe, já que sua missão nunca foi a de dominar o mercado local. Seu objetivo, segundo ele, tem um fundo mais didático.

“A cozinha é cultura, como o idioma. E minha missão não é ganhar dinheiro, é representar a cultura italiana da melhor forma. Assim como um carioca, se for montar uma churrascaria na Itália, tem que fazer o melhor possível para o italiano entender a cozinha carioca. É a mesma coisa aqui quando falo: 'ah, vou fazer um nhoque’. Não faço para você comer por comer. É para você comer e entender a cultura, saborear”, ele define.

Entusiasmado por isso, ele uniu esforços com o enteado, Lucas Ferreira Melo, de 24 anos, para abrir as portas da casa em 2019. À princípio, a meta era ficar só nas pizzas, totalmente ‘all'italiana’. Lucas conta, porém, que essa fase inicial os colocou de frente a alguns obstáculos que uma pizzaria tradicional demais inevitavelmente enfrenta no meio dos hábitos no consumo do prato no Brasil.

“Ele não queria delivery e nem esses sabores que não têm na Itália, como frango com catupiry”, revela o enteado e parceiro de negócios de Giuseppe. Para o italiano, boa parte dos costumes brasileiros na hora de comer uma pizza eram quase inadmissíveis. Com alguns, ele se viu obrigado a ceder aos poucos e hoje seu estabelecimento realiza entregas, além de separar um canto de seu cardápio para os sabores comuns daqui, como a portuguesa (apelidada “Lisboa” no restaurante) ou a de frango e queijo (“Brasileiríssima”).

Para algumas outras práticas, ele não abriu mão. Ou, se abre, não é sem muito esforço, como é o caso do ketchup. “A gente não põe ketchup nas mesas. Até tem um guardado lá dentro, mas é raro trazer aqui. Quando um cliente pede ketchup, ele [Giuseppe] sai da cozinha, vem pessoalmente conversar com a pessoa e tentar convencê-la a não usar”, explica Lucas.

“Você sabe o que tem no ketchup?”, exclama, em resposta, o chef, como quem tenta se justificar. “Não é tomate. Nem um molho é, é um extrato com sal, açúcar e vinagre. Por que colocar isso na pizza?”, ele se pergunta com uma honesta confusão. Ele nunca entendeu porque a ideia de despejar uma profusão de condimentos na fatia faz tanto sucesso, já que cresceu comendo pizza do modo italiano, em que cada um na mesa pede uma pizza de tamanho padrão para si e degusta na hora, pronto.

Como a cultura italiana atravessa e muito as bordas de uma pizza, algum tempo depois de inaugurar ele resolveu expandir o alcance da casa e fazer mais do que pizzas. Macarrão e massas entraram no menu e, portanto, a Nápoles deixou de ser pizzaria. Foi nessa época que o italiano escolheu definir seu estabelecimento como uma ‘trattoria’. “A trattoria nasce na Itália, vem do trator, que trabalha na terra. Antigamente, na Itália, o trabalhador que trabalhava na terra também cozinhava os produtos que cultivava e vendia. Quando se fala de trattoria se fala de uma cozinha básica, com massa, entradas, macarrão”, ensina Giuseppe.

E, nessa expansão, a casa acabou se firmando como o que o proprietário queria: uma espécie de representante local da comida da Itália. A meta é, no futuro, aumentar a produção para além das massas. “A ideia, quando pudermos aumentar o tamanho, é colocar também carne, mas carne como se come Itália. Não vai ser churrasco. A carne, quando se quer cozinhar na Itália, se cozinha na panela. Quando você pega um pedaço de carne e coloca na churrasqueira, ela perde tudo; sais minerais, sangue, proteína. Na panela não”, defende.

Mesmo ainda sem as carnes, ele já se revela bastante satisfeito com o resultado do restaurante, que também credita em parte ao sucesso da relação com seu braço direito, Lucas. O enteado não só ajuda a lidar com a parte mais burocrática do negócio como também ajuda a traduzir o ‘portuliano’ de Giuseppe. Para ele, abrir a casa também foi uma espécie de realização pessoal.

“Meu sonho, desde pequeno, sempre foi ter o próprio negócio. Quando o Giuseppe chegou aqui com a ideia, juntou o conhecimento que eu tinha com a técnica que ele já tinha. Eu sabia fazer toda a parte de administrar e ele sabia fazer toda a parte do ‘mão na massa’. Aí combinou”, celebra o jovem. “Passamos o dia inteiro fazendo as coisas do restaurante aqui. Sou mais casado com ele do que com a mãe”, brinca, em resposta, o chefe.

Resenha Degustativa

Conforme promete o dono do restaurante, a massa à italiana é realmente bem diferente da que se encontra numa pizzaria média e é a graça das pizzas da casa. Entre os diferentes sabores, o que fica de assinatura é justamente a leveza da mistura, que fazem cada fatia ‘descer’ com muito mais suavidade do que de costume. O tal tempo de fermentação do qual o chefe tanto fala realmente faz diferença, se faz sentir justamente pela suavidade que imprime no prato.

Por cima dela vai sempre, em todos os sabores, uma quantidade generosa de molho de tomate que completa a distinção entre pizza italiana e brasileira de que o chefe fala. Não é um gosto de tomate puro, nem de um extrato industrializado; o sabor é de um molho bem frutado e diferente do que se costuma encontrar por aqui, nas pizzas.

Sob o molho, não vá esperando encontrar aquela muçarela onipresente das pizzas brasileiras. O queijo, em cada fatia, é mais esparso, menos protagonista do que se convencionou esperar. Não dá para dizer que o paladar acostumado ao preparo da pizza daqui não sinta alguma falta, mas isso se preenche no destaque que os outros elementos de cada sabor ganham com isso.

Para além da pizza, a casa também é dona de um cardápio de massas que não merece ser subestimado, na opinião do faminto repórter que assina essa matéria. Claro que as pizzas merecem atenção, mas os pratos com macarrão que a casa traz também são dignos de bastante atenção, justamente pela destreza com que fazem a ponte entre nossa familiaridade com a massa e a essência da ‘pasta’ italiana.

O ‘spaghetti alla carbonara’ é um ótimo exemplo. É o mesmo prato que conhecemos por aqui, com macarrão, ovos, bacon e queijo. Ainda assim, é pôr uma garfada na boca que se percebe que há algo de diferente, sem perder a familiaridade. Novamente, a leveza se destaca, com uma gema que encorpa sem pesar demais no sabor e casa perfeitamente com os limpos pedacinhos de bacon.

O espaguete é ótimo para quem quer conhecer o tal ‘al dente’ de que tanto se fala quando se comenta massa. Os de paladar mais chato vão achar duro, mas não é isso. É uma firmeza na textura que valoriza a massa e que poderia dar errado não fosse a qualidade do macarrão usado.

Outra pedida que surpreende é a bruschetta. Para quem, como eu, sabe tão pouco do prato que associa mais o nome a apresentadora de TV do que ao pão italiano, é um deleite conhecer pessoalmente a tradicional fatia de pão com cobertura de que os italianos tanto se orgulham. Fica uma delícia com o presunto de parma ou com o tomate roma, mas com o delicado pesto da casa é especialmente memorável.

A suavidade das ervas no azeite absorvida pelo pão artesanal é a entrada perfeita para anteceder qualquer das opções de prato principal do cardápio. Já para o pós, é difícil escolher uma opção melhor que o ripieno de nutella. Dessa vez, leveza não é a palavra que vem à mente, já que o peso da massa com creme de avelã se sente em cada mordida. Com os morangos que acompanham, é daquelas sobremesas que explodem na língua e deixam saudade assim que fica limpo o prato.

1/13 | Foto: Filipe Aguiar

2/13 | Foto: Filipe Aguiar

3/13 | Foto: Filipe Aguiar

4/13 | Foto: Filipe Aguiar

5/13 | Foto: Filipe Aguiar

6/13 | Foto: Filipe Aguiar

7/13 | Foto: Filipe Aguiar

8/13 | Foto: Filipe Aguiar

9/13 | Foto: Filipe Aguiar

10/13 Giuseppe D'Andrea inaugurou a Nápoles Trattoria para resgatar a verdadeira cultura gastronômica italiana | Foto: Filipe Aguiar

11/13 | Foto: Filipe Aguiar

12/13 | Foto: Filipe Aguiar

13/13 | Foto: Filipe Aguiar



























Serviço

A Nápoles Pizzaria e Trattoria abre todos os dias, com exceção das terças-feiras, de 18h às 00h. O espaço fica na Rua Álvares de Castro, n° 1301, na Lagoa de Araçatiba, em Maricá.

Leia as reportagens anteriores da série >>

OSG estreia série de reportagens gastronômicas A HISTÓRIA DE CADA LUGAR

Reviravoltas, sabor e tradição no Bar da Baiana do Porto do Rosa; conheça!

Pai e filha trazem franquia especializada em carne suína para SG: conheça a The Tudo Um Porco!

Amigos transformam hobby em empresa e inovam a gastronomia de SG; conheça a Usina Parrilla!

Rodízio de mini hambúrgueres é sucesso na Parada 40; conheça a Rota 66 Beer e Burger

Da costela com barbecue ao sushi: conheça o Hangar 50, no Alcântara

Restaurante traz a culinária do Oriente Médio para Niterói; conheça Donna Zaya!

O sertão é aqui! Conheça a Barraca da Chiquita, um pedaço do nordeste em Niterói

Dez anos de 'Arretado': conheça o Botequim nordestino do coração de Niterói

Mais que pizza, uma experiência: conheça a Mil Pizzas Praiana, no Zé Garoto

De Rei a Imperador em Maricá; conheça a Império Costelaria, de Itaipuaçu

'Pausa para o café' com história no Boaçu; conheça o Empório Vírgula, em São Gonçalo!

Uma lenda nas praias de Niterói: conheça o sanduíche natural do Marcelo!

Conexão Pernambuco-Jardim Catarina, em São Gonçalo: conheça a história da rede 'Fátima Salgados'



Um 'achado' em Cabuçu: petiscos do 'Green Ville' levam moradores da 'cidade grande' para área rural de Itaboraí





Requinte em aroma e sabor: conheça a Doppio Café Bistrô, em Niterói



Receita de mãe para filha: conheça a história do 'Caldo de cana da tia Deia', em São Gonçalo





Amizade 'desenhada' pela gastronomia em São Gonçalo: conheça o Campestre Gourmet, no Rocha





Sabor e arte no 'coração' de Maricá; conheça a história da Arcafé Cafeteria

Quase meio século de tradição e amor pelo esporte: conheça a Fla Flu Pastelaria, em Niterói





Tradição do lado de lá, inovação no lado de cá: conheça o Empório Costelão da Cadeg, em Niterói

Uma franquia pra lá de saborosa! Conheça a Carol Coxinhas, em São Gonçalo





Craques do futebol 'viram' cardápio na Invictos Burguer, na Trindade