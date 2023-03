De Rei a Imperador em Maricá; conheça a Império Costelaria, de Itaipuaçu

De 'rei' ele virou 'imperador'. Se o castelo era comandado por uma pessoa e servia como complemento de renda, hoje o império é 'governado' pela família, com apoio de dezenas de funcionários e serve como renda principal, não só para os líderes. A história de rei e imperador de Itaipuaçu está muito longe das narradas nos livros infantis. Castelo sem príncipes, e império sem heróis. Na vida real, a realeza de Maricá foi construída através de deliciosas costelas feitas em fogo de chão. E é sobre a criação e a vida dos proprietários da Império Costelaria que vamos conversar nesta semana na série de reportagens A História de cada lugar.

Técnico em refrigeração, Leandro Anselmo, de 39 anos, entrou no mundo da gastronomia para unir o prazer em comer bem e preparar bons pratos à necessidade de complementar a renda na época. Na ocasião, o profissional era chamado de 'Rei da Costela'. Funcionava na rua, com uma estrutura móvel e atendia a um público muito pequeno, comparado a hoje.

No caminhar da vida, Leandro conheceu Ivana Braga, de 42 anos. Na época, proprietária de uma creche. Ele tinha quatro filhos. Ela, três. E juntos eles tiveram o oitavo filho da família que se formava. A caçulinha nasceu no início da pandemia, e o casal precisou redirecionar a rota financeira da família.

"Eu precisei fechar a creche, e ele quase não era chamado para os serviços de refrigeração. A situação financeira começou a ficar insustentável e quando o desespero começou a aparecer nós vimos no churrasco, que ele sabia fazer, uma saída", contou Ivana.

O casal então embarcou no desafio e Leandro voltou a assar carnes. "Com uma bebê em casa, a gente sabia que o desafio seria absurdo. Mas, eu falei pra ele que a gente iria fazer funcionar. E se antes ele era rei, agora como família ele ia voltar imperador. E aí nasceu a Império Costelaria", explicou a empresária.

Contudo, se engana quem acredita que o início já foi florido e espaçoso, como é o Império hoje. O casal abriu a costelaria no quintal da casa onde moravam. Não possuíam estrutura profissional e não tinham espaço suficiente. "Formavam filas enormes nas calçadas de clientes que esperavam para poder entrar. A rua ficava lotada de carros. Fazíamos todo tipo de churrasco e acompanhamentos. A Ivana fazia a divulgação nas redes sociais e uma das postagens ganhou uma repercussão enorme e a casa passou a ser frequentada por clientes de fora de Maricá, em sua maioria. As pessoas vinham de longe para comer nossa comida e esperavam, mesmo com as longas filas", relembrou Leandro.

A lotação no quintal da casa da família chamava a atenção não só de quem queria comer. "Quem passava por lá e não conhecia ficava olhando, pois a gente lotava a rua. Até que um senhor entrou lá e falou que tinha um sítio pra gente ver. Que lá seria o local para a gente levar nosso negócio", contou Ivana.

O casal foi olhar o local e viram potencial. Contudo, muita obra precisava ser feita e o dinheiro ainda era escasso. "Eu fiquei inseguro e, mais uma vez, a Ivana manteve a fé e disse que daria certo. Fizemos obras, adaptações e abrimos aqui, onde podemos receber até 1.200 pessoas de uma só vez", contou Leandro.

E foi ali, logo na entrada de Itaipuaçu, que a Império foi reformulada e ganhou números e formas imperiais. Enquanto antes eles vendiam cerca de 50 quilos de costela, atualmente chegam a vender uma tonelada. Perfeito para receber famílias, com parquinho e área de lazer para crianças, o local tem até uma piscina improvisada. O Lago Imperial, como é chamado, é a atração da criançada, que nos dias de calor pode brincar na água e se refrescar, enquanto os pais escutam uma boa música, tomam uma bebida gelada e comem uma comida surpreendente.

"Aqui nossos clientes são mimados. Podem chegar cedo e passar o dia. Fazemos questão de atender bem, acompanhar até as mesas. Atender pedidos e garantir que o dia deles faça parte de uma experiência exclusiva e inesquecível", garantiu Ivana, que acompanha e participa, junto com Leandro, de todas as fases da casa, desde a compra de insumos ao atendimento ao público.

Se antes o casal mantinha tudo de pé com a ajuda somente de uma cozinheira, hoje eles contam com a ajuda de oito funcionários fixos e cerca de 80 freelancer, que atuam como garçons da casa.

Resenha Degustativa

Feita em fogo de chão, a costela bovina demora até três dias para ficar pronta. A casa ganhou notoriedade com a costela suína e o tempero especial do Leandro. Exclusivo, artesanal e com muitos toques e segredos, o tempero da famosa costela ganhou ajustes para temperar a costela bovina, que em pouco tempo virou a queridinha do público.

E não é atoa que ela ganhou fãs na região. A costela desmancha na boca. É facilmente 'cortada' com um garfo. suculenta, saborosa e com jeito de comida afetiva. A costela servida na Império Costelaria é inconfundível e reconfortante. O tempero, com sabor de vó, traz uma espécie de memória afetiva, mesmo para quem não tinha essa memória. Estranho, eu sei! Mas, bem real. A costela e o tempero do imperador parece que nasceram um para o outro.

Mas, como em todas as semanas, vou detalhar nossa visita para vocês, claro. E o destaque absoluto foram os acompanhamentos feitos de costela. Suína ou bovina. Ambas são muito bem 'homenageadas' nos pratos da casa.

O arroz Império é delicioso. Um arroz exclusivo da casa, feito com especiarias e costela suína desfiada. A equipe também recebeu um baião de dois sensacional, além de um salpicão de costela divino. O salpicão garantia o frescor dos pratos e serviu como um neutralizador da gordura específica da carne da costela. Uma combinação de sabores que deu muito certo.

Mas, na verdade, o que aqueceu meu coração e me fez sorrir foi a costela na mini moranga.

Que é exclusivo eu nem preciso dizer, né? Afinal, camarão na moranga é normal, mas vocês já comeram costela na moranga? Eu nunca tinha provado e, confesso, me apaixonei. Cremosa, intensa, leve e muito saborosa. O creme de costela é servido na mini moranga, que é salpicada com parmesão e batata palha. Vale cada centavo e é uma pena a casa só ter o prato como entradinha, pois poderia ser o acompanhamento principal com louvor.

Além da costela, a casa oferece vários tipos de cortes de carnes na brasa. O pão de alho especial é um destaque e faz bastante sucesso também. O local também serve diversos tipos de bebidas e drinks. Se eu tivesse bebido um drink, indicaria para vocês o Drink da Imperatriz, que é uma nova versão da Piñacolada, desenvolvida na casa. É maravilhoso! Ops, me disseram que é muito bom e eu acreditei e vim contar para vocês.

Enfim, o local oferece muita coisa de qualidade e uma verdadeira experiência gastronômica. Vale o investimento. Os acompanhamentos são vendidos por porções e o churrasco é a peso. Confira detalhes sobre valores no instagram da casa.

Serviço

Avenida Itaocaia Valley Lote 02 Qd 79

Itaipuaçu, Maricá



Quinta a domingo, 11h às 18h

Contato/WhatsApp: (21) 99157-2810

