Amizade 'desenhada' pela gastronomia em São Gonçalo: conheça o Campestre Gourmet, no Rocha

Conhecidos no ramo de eventos no município, amigos investiram em sociedade: André, Cláudio e Abdias - Foto: Filipe Aguiar

Dizem por aí que para manter uma amizade é necessário que não se misture com negócios, não é mesmo? Amigos, amigos, negócios à parte? Não para esse trio de amigos que estreitaram laços ao longo da vida, sempre convivendo com a parceria do trabalho e da amizade. A estrada de ajuda mútua entre eles é longa e o 'final' do trajeto é comemorado com a união dos três na sociedade de um dos mais comentados restaurantes de São Gonçalo: o Campestre Gourmet. E é essa história que vamos contar essa semana na série 'A História de Cada Lugar'.

Conhecidos no meio de eventos em São Gonçalo, André Rangel, 42 anos, Cláudio Oliveira, 55 anos, e Abdias Cruz, 50 anos, já trabalharam juntos em diversas produções e foram os responsáveis pelo sucesso de muitas festas e eventos da cidade. Quem nunca chegou em casa, pós noitada, ansioso para saber se sua foto estava num dos sites mais conhecidos da região nos anos 2000?

E a galera na faixa dos 30 anos, que aproveitava a vida noturna, certamente já curtiu muitos shows ou festas à fantasia, não é? E da segurança à produção, em muitos casos, tudo era responsabilidade do trio, que não atuavam como sócios, mas realizavam eventos de sucesso, cada um na sua área e juntos completavam o time necessário para realizar a 'festa' de sucesso.

Dessa época para os dias de hoje algumas coisas mudaram, mas a amizade entre eles permaneceu. E enquanto uns ainda atuavam no ramo dos eventos, o outro redesenhava sua trajetória profissional. Até que novamente o destino, ou a vontade, fez com que eles voltassem a atuar juntos na cidade.

"Fizemos uma viagem para Minas Gerais. Eu e minha esposa, o Cláudio e a esposa dele. Lá, nós fomos à Mariana, cidade vizinha de onde estávamos, e após indicação conhecemos um restaurante que era um galpão com um espaço enorme, com área kids e muito conforto. Eu saí de lá decidido que iria abrir algo daquele jeito em São Gonçalo", contou André.

"Ele falou que queria fazer algo daquela forma em São Gonçalo e perguntou se eu estava com ele. Na hora eu aceitei", relembrou Cláudio.

Se eles tinham muita certeza que o negócio seria realizado em sociedade num espaço múltiplo, eles não tinham certeza sobre mais nada. Não sabiam cardápio, local, público alvo... Até que mais uma vez o acaso agiu.

"Nós já tínhamos feito muitos eventos aqui no Campestre. Até que um dia, enquanto ainda buscávamos nosso 'galpão', eu passei aqui na frente e estava aberto. Na hora eu pensei que poderia funcionar e entrei para falar com o proprietário, que já conhecia a gente. Quando expliquei tudo, ele falou que tinha gostado da ideia e que aceitaria nos alugar o espaço", recordou André.

E foi com essa decisão que o Campestre Gourmet passou a ser 'desenhado'. Já sabiam que o carro chefe seria churrasco, já tinham o espaço diferente para montar a casa que iria oferecer comodidade, comida boa e entretenimento ao público. Era início de 2020 e as obras estavam a todo vapor. Eles tinham quase tudo planejado, até que perceberam que o dinheiro da dupla estava indo embora e que um terceiro sócio seria necessário. E foi aí que o Abdias entrou na história, mais uma vez.

“Ele é dono de uma empresa de segurança e já tinha atuado em muitos eventos nossos. Sempre tivemos confiança tanto nele quanto no trabalho dele. Era o terceiro membro que faltava. Quando o André trouxe o nome dele, eu topei na hora e quando falamos com ele, também 'comprou' nossa ideia de imediato”, disse Claudio.

De poucas palavras e muito observador, Abdias lembrou o momento que recebeu o convite. “Era um domingo e eu estava com minha família. Eles ligaram e, na hora, eu aceitei. Confio neles e sabia que era um bom investimento. Dariámos certo trabalhando juntos, como sempre deu”, afirmou Abdias, que é responsável pela segurança do local.

Com o trio formado e a obra acabada, mais uma surpresa: a pandemia. E foi antes do espaço inaugurar que as regras severas para conter a pandemia foram implementadas no município. E aí, em 1º de junho a casa passou a atender somente no esquema delivery.

“Não conseguimos inaugurar de forma presencial. Precisamos abrir só para o delivery e enfrentamos a dificuldade de fazer com que a população nos escolhesse, sem nem nos conhecer de fato”, contou André, que 'abusou' da sua experiencia com internet para fazer publicidade intensa sobre o local

E aí, pouco tempo depois, outra surpresa. Com o relaxamento das medidas de segurança, ambientes abertos poderiam receber clientes. E o Campestre era um dos poucos restaurantes 100% ao ar livre de São Gonçalo e cidades vizinhas. A oportunidade de sair de casa do público se alinhou com a vontade de atender à perfeição do trio, e o resultado foi sucesso imediato.

Cláudio, que tinha quase nenhum conhecimento gastronômico contou com a ajuda da esposa e assumiu a parte da culinária do local. Claro, que eles contrataram bons profissionais e a escolha do churrasqueiro e chef de cozinha foi feita com o aval de todos os sócios.

André, que sonhou com o ambiente onde os pais pudessem comer e ver suas crianças brincando, ouvindo uma boa música e fazendo da refeição um momento além de somente comer, cuida do salão, do contato com o cliente. E Abdias, claro, é responsável pela equipe e normas de segurança do local.

Espaço múltiplo

Além de um excelente restaurante, o Campestre ganhou repercussão pela sua diversidade. O tamanho e a estrutura do local permite que o espaço se torne multi. O Campestre tem dias de costela no fogo de chão, onde a "churrasqueira" ganha destaque e vira o centro da atenção de quem está no local. Além disso, o Campestre Gourmet também está virando o queridinho para quem quer comemorar datas especiais. De casamento a festas de aniversários. Com direito a decoração e até área exclusiva para os convidados, tudo pode ser negociado diretamente com os gestores do local. Ainda existe a música ao vivo, que é, literalmente, um show no local. Aos domingos, após às 18h, os cliente podem curtir um pagode exclusivo na casa. Após o fechamento do restaurante, quem está no estabelecimento ganha ingresso para o pagode.

Mas, o que anda conquistando o coração do público, além da comida (claro!), é o espaço kids. Grande, arejado, com diversas opções de brinquedos e, principalmente, num ambiente onde os pais conseguem ver seus filhos, mesmo se estiverem sentados à mesa, dependendo da posição escolhida. O local foi idealizado pelos sócios e é adorado pelo público. Campestre Gourmet tem virado a sensação dos grupos de mães que vivem em busca de um lugar que atenda aos pais e agrade aos filhos.

Resenha Degustativa

Eu não sei vocês, mas para mim, jornalista que finge ser cozinheira nas horas vagas, fazer o trivial de forma perfeita é muito mais desafiador do que criar um prato rebuscado. Fazer um arroz ser inesquecível é mais difícil do que criar um prato novo. E, foi com esse pensamento que eu montei minha descrição dos pratos servidos no Campestre Gourmet.

A linha de culinária da casa é bem definida: fazer o trivial com perfeição. De cara, no início da conversa o Cláudio falou que "Aqui não tem isso de tempero secreto da casa. A gente faz o que todo mundo sabe, só que muito bem feito e com muita qualidade", explicou.

O carro chefe da casa é a picanha para dois. Uma tábua linda, com 200g de picanha, dois drumets, duas linguiças, arroz, farofa de bacon, salada de batata, feijão tropeiro, batata frita e vinagrete.

O arroz chegou à mesa saindo fumaça. Branquinho, soltinho e com um intenso sabor de alho refogado na medida certa. Sem nenhum ponto mais queimado, e com a quantidade perfeita para saborizar sem dominar.

A carne, de fato, sem nenhum 'segredo secreto'. Assada ao ponto, macia, suculenta, finalizada com sal de parrilha e sabor autêntico de churrasco.

Frango e linguiça assados corretamente e de muita qualidade. Farofa crocante, úmida, e saborosa. A salada de batatas é encorpada com ovos e tem um toque de limão. A simplicidade aliada à perfeição garante uma comida servida de forma refinada, mas com sabor de casa de avó.

Aqueles churrascos de família, onde as tias que cozinham perfeitamente assumem as refeições, podem ser recordados após uma refeição do Campestre. A ideia deles de fazer um lugar agregador, com jeito de casa, também é encontrado no prato. Sabor simples, perfeito e sem segredo. O que pode ser comum em casa é muito difícil de ser encontrado em restaurantes, que, geralmente, pensam em produzir para muitos, o que faz perder sabor, qualidade e padrão. Lá, certamente, não é assim.

A casa também nos apresentou a tábua campestre, para quem prefere petiscar. Segue a linha da picanha, mas o acompanhamento é a batata frita. Uma super dica para quem prefere beber alguma coisa, e apenas aproveitar as carnes do churrasco.

Inclusive, falando em beber, o local oferece drinks maravilhosos, que além de ficar 'bem na foto', são ótimas companhias para as refeições da casa. Vale conferir. Outro ponto bastante "instagramável" por lá é a sobremesa. Sorvete com picolé, com frutas e com chocolate... não tem como ser ruim e eles montam de uma forma que fique lindo, harmônico e muito maravilhoso.

Toda sexta-feira por lá é dia de feijoada. Não comi, mas vi que a porção é absurdamente bem servida. Nosso fotógrafo aproveitou o prato do dia e só teceu elogios ao feijão da casa. Fica a dica aí!

Você conhece o Campestre? Já aproveitou os diversos cenários do local para garantir belas fotos para as redes sociais? Uma pena que no dia da nossa visita o tempo estava muito nublado e a famosa parede de led com o balanço da casa estavam indisponíveis.

Serviço

Rua Salvatori, 1701

Rocha, São Gonçalo

Instagram: @campestregourmet

