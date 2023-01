OSG estreia série de reportagens gastronômicas A HISTÓRIA DE CADA LUGAR nesta sexta, 20

Bar da Baiana, no Porto do Rosa, será o primeiro estabelecimento a contar sua história no OSG - Foto: Filipe Aguiar

Bar da Baiana, no Porto do Rosa, será o primeiro estabelecimento a contar sua história no OSG - Foto: Filipe Aguiar

Sabe aquele bar raiz que agora é um restaurante na esquina? Ou aquela lanchonete que fechou e um tempo depois reinaugurou e virou 'point' no bairro? E que história terá por trás do balcão daquele boteco do tempo do seu avô?

Retrato do país - mix de etnias, conhecimento e personalidades - a região metropolitana tem história e cardápio para todos os públicos, do boteco à alta gastronomia, do caro ao barato, sem faltar qualidade e uma boa resenha com personagens inspiradores.

E foi após observar tudo isso que O SÃO GONÇALO inicia, nesta semana, a série de reportagens semanais A HISTÓRIA DE CADA LUGAR para mostrar as "joias" da culinária regional.

Sabe aquele hambúrguer que você adora e que hoje existe fila para comprar? Como será que a família iniciou o empreendimento?

E aquela pizzaria que você ama? Talvez tenha passado de pai para filho e você nem imagina o quanto de história existe naquele local.

E é isso que queremos fazer: contar história!

E mais: em cada edição, a coluna RESENHA DEGUSTATIVA vai trazer para o leitor a opinião em primeira pessoa da(o) repórter sobre o prato escolhido pela casa.

Acompanhe no nosso portal e nas redes sociais, sempre às sextas.

Na edição de estreia: Reviravoltas, sabor e tradição no Bar da Baiana do Porto do Rosa; conheça!