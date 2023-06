Quase meio século de tradição e amor pelo esporte: conheça a Fla Flu Pastelaria, em Niterói

A partida mais clássica de todo o futebol brasileiro. Uma rivalidade acirrada entre times cariocas que remete aos tempos de origem do próprio esporte nacional. Desde 2012, o Fla-Flu é considerado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, sendo o único clássico a merecer esta honraria. Mas a história que trago hoje é de um outro Fla-Flu que, se você for morador de Niterói e cidades vizinhas, provavelmente também conhece.

Inspirada nos clássicos das multidões, a Pastelaria Fla Flu, em Itaipu, na região Oceânica de Niterói, foi criada em 1977, por um casal que, apesar do amor, vivia a rivalidade de torcer para times diferentes. E como os times deles eram os responsáveis por partidas lotadas de torcedores que vibravam amor e fidelidade, o Fla Flu niteroiense abriu as portas, há 46 anos, acreditando que poderiam receber um público semelhante. É essa história, repleta de amor e convicção, que vamos contar hoje, no capítulo especial da série 'A História de Cada Lugar'.

Lúcida, vaidosa e cheia de opinião quando o assunto é o Fluminense, Alda Quintanilha Esteves, de 87 anos, fundou o local com o marido Antônio Esteves, que faleceu em outubro de 2000. Atualmente, a matriarca não atua mais na pastelaria, hoje administrada pelos filhos, mas o amor pelo local e pela sua história de superação e conquistas ainda é bem presente na vida da idosa, que agora se dedica a acompanhar e torcer pelo seu time de coração.

Antes de contar a história da Pastelaria Fla Flu, vamos esclarecer que dona Alda aposta na vitória do Fluminense no clássico que acontece nesta quinta-feira (01), às 20h, no Maracanã. Para a idosa não há dúvidas, 3x0 para o Fluminense, com gols de Cano, Arias e Nino.

Bolinho de aipim, o 'carro-chefe' da casa | Foto: Filipe Aguiar

O palpite de dona Alda pode não ser certo, mas a ideia dela de nomear o local fazendo referência aos times certamente foi. "Eu falei para meu marido: 'vamos colocar Fla Flu. O jogo não é o clássico das multidões? Vamos abrir com a certeza que vamos receber multidões também", relembrou.

E, desde 1977, ela tem visto seu palpite se realizar. O primeiro Fla Flu era um pequeno quiosque. Na beira da rua, como uma espécie de extensão da casa do casal, o antigo Fla Flu era o investimento do lavrador, que com a esposa, criava seus quatro filhos de sangue e dois de coração.

Apesar de estar no mesmo endereço que existe até hoje, quem conhece a versão atual do local pode não imaginar que tudo começou de forma muito menor e com movimento e apoio de toda a família. Mas, para que isso não seja esquecido, a loja possui diversas fotos espalhadas pelo enorme salão, que foi inaugurado em 2013.

A atual administradora do local, Alda Esteves Neves, de 67 anos, filha do casal, leva o nome da mãe e 'carrega' o sonho do pai. Formada em economia, Alda trabalhou como secretária em bancos, até chegar ao escritório de contabilidade do seu marido. Contudo, pouco tempo depois seu pai ficou doente. Ela passou a cuidar dele e se reaproximou do negócio da família.

"Meu pai recebeu uma herança da mãe e com o dinheiro, montou o quiosque. Ele sempre trabalhou como lavrador e com a abertura do comércio passamos todos a trabalhar juntos. Eu trabalhava fora e voltava para ajudar aos finais de semana. Ele já planejava aumentar o local e as obras já estavam iniciadas, mas ele ficou doente e um dia, quando estávamos conversando, eu falei para ele que a obra iria terminar e que seguiríamos com o sonho dele", contou Alda.

Ela cumpriu o prometido e, três anos da morte do seu pai, ela e seus irmãos inauguraram o novo espaço. Ela, então, passou a administrar o empreendimento. Uma irmã é a chef de cozinha, outra atua como ajudante também na cozinha. Um irmão é o caixa do local, outro cuida da decoração. Todos são envolvidos no negócio.

Hoje, o espaço grande não lota, distanciando a ideia de clássico das multidões. Mas, clássico certamente ainda é, já que é o local mais visitado no pós-praia, e os clientes assíduos, que conheceram a pastelaria ainda jovens, hoje já frequentam o espaço com seus netos.

Você pode não gostar de futebol mas, certamente, já ouviu histórias sobre o clássico carioca, do mesmo jeito que pode nunca ter ido pessoalmente, mas, se for da região, certamente já ouviu falar sobre o clássico dos pastéis e do bolinho de aipim de Niterói.

RESENHA DEGUSTATIVA

Quando se pensa no Fla Flu de Niterói já lembramos dos pastéis, não é? Mas, precisamos contar para vocês que o carro-chefe do local é o bolinho de aipim. Lá na inauguração do quiosque, só era vendido o bolinho com recheio de carne moída, e pastéis de carne e queijo. Logo depois, a carne seca entrou no pequeno cardápio e virou clássica. Nos pastéis e nos bolinhos, em pouco tempo o recheio de carne seca passou a ser o mais vendido no local.

E não foi por sorte. O recheio é muito saboroso, suculento e com sal na medida. O cuidado de Aldaleia Esteves, de 66 anos, chef de cozinha, desde a fundação, ao lado dos pais, é sentido nos detalhes. A carne é desfiada, sem ser esfarelada. Não há pedaços com gorduras que estragam a experiência de quem está degustando o salgado.

A massa do bolinho, feita na casa, é outro show de sabor. Muito, muito, muito macio e com uma casquinha crocante. Dourado, com fritura perfeita, e feito na hora que o cliente pede. Mais um ponto para o cuidado com a troca de óleo constante. Na boca, o bolinho de aipim abraça a língua. A maciez do 'purê' aveludado contrasta com a textura do recheio. É uma delícia do início ao fim.

O pastel do Fla Flu é um item que não precisa ser muito comentado. Quase um patrimônio da cidade. A massa também é feita no local, assim como todos os recheios. A carne seca também é a estrela quando falamos de pastel na casa. Mas, o de queijo é aquele clássico perfeito, sabe?

Muito recheado e com queijo de qualidade. Saboroso e simples. Ah, e um detalhe: como é frito na hora, o recheio ainda faz o 'fio de telefone', como é conhecido no mundo da gastronomia quando o queijo estica.

Mas, claro, se você gosta de sabores que até são comuns, mas não são básicos, a casa tem pastel de siri, de camarão, de banana com chocolate e muitas outras opções.

Agora, uma curiosidade para a nossa equipe foi descobrir que além dos conhecidos salgados, o Fla Flu tem em seu cardápio deliciosas pizzas. Se eu puder sugerir, digo para vocês pedirem a pizza portuguesa da casa. Ela é fresca, com sabor de tomate acentuado e com muito queijo.

Outro ponto que precisamos comentar é o tamanho de tudo por lá. O pastel é tão grande que você pode pedir para eles partirem, antes de fritar. Os doces da casa também chamam a atenção pelo tamanho. Contudo, quando você come percebe que além de grandes, são maravilhosos. Destaco o cajuzinho, feito da forma que as avós faziam. É divino e com gostinho de infância.

A casa também tem caldos e petiscos no cardápio atual. A última dica dessa semana é: pare de ver o Fla Flu como saída de praia e vá ao local com a família e amigos. Um clássico da cidade não deveria esperar 'multidões' somente no verão. Assim como nos campos de futebol, onde Fla-Flu é lotado independente de clima, o Fla Flu de Niterói também deveria ser.

Serviço

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2490

Itaipu, Niterói

Instagram: @pastelariaflaflu

➢ Este artigo não é um texto publicitário e reflete a opinião da repórter no momento da entrevista. Valores e condições de atendimento podem sofrer alterações algum tempo depois da publicação.

