Tradição do lado de lá, inovação no lado de cá: conheça o Empório Costelão da Cadeg, em Niterói

Com 16 anos de história, o Costelão, restaurante famoso e premiado do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), no Rio de Janeiro, chegou a Niterói em dezembro. Do lado de cá da poça, o restaurante veio com um plus e virou o Empório Costelão, um local com todas as delícias gastronômicas servidas na casa do Rio, mas com itens selecionados, que formam o Empório, para que os clientes levem um poucos do sabor da Cadeg para casa. O proprietário da marca, que já criou mais de 150 estabelecimentos, contou o porquê de o Costelão ter sido o escolhido para seguir com ele e virar o querido da família. E é essa história de empreendedorismo, coragem e muita empatia que vamos contar em mais um capítulo da série A História de Cada Lugar.

Descendente de árabe, formado em Engenharia e em Direito, Armed Nemrsarieddine, de 60 anos, cresceu no meio de uma família empreendedora, que sempre arriscou para fazer acontecer. Acostumados a comer bem, seus tios e outros familiares levavam esse amor para os negócios e sempre atuavam no mundo da gastronomia.

"Cresci ali na Cadeg. E desde muito novo, eu gostava de ajudar. Trabalhava carregando as caixas, ajudando a um e a outro. Cresci, estudei, mas sempre vivi naquele espaço", relembrou.

E era naquele ambiente de empreendedorismo e adrenalina de comércio que Armed se sentia em casa. Ele, então, percebeu que poderia ir além.

"Eu era formado em engenharia e em direito. Ou seja, sabia criar projetos e entendia de leis. Com isso, passei a construir, inaugurar e vender os estabelecimentos".

E foi assim, que ele começou uma das marcas mais conhecidas no estado, quando pensamos em sucos e lanches. Ele comprava o local, fazia obra em pouquíssimos dias, abria a loja, fazia acontecer e vendia. Seguia para a próxima... até que tudo mudou.

Nascido na Ilha do Governador, Armed passou a morar na Barra da Tijuca depois de adulto. E foi lá que algo mudou dentro dele.

"Eu fui com meus filhos numa comunidade da Barra comprar nosso almoço. Quando cheguei lá e vi a costela na brasa, do jeito que era feito, eu pensei na hora que poderia adaptar tudo aquilo para fazer na Cadeg", relembrou.

E foi isso que ele fez. No local, Armed já tinha uma loja fechada, que havia sido adquirida para outro fim, mas que ainda não estava sendo utilizada. Seus filhos já estavam prontos para atuarem com ele. Um na cozinha e outro na administração. E, juntos, eles perceberam que com as adaptações necessárias, a Cadeg seria o ponto ideal para receber o Costelão.

"Eu estava passando na rua e vi uma obra linda. Na hora, dei parabéns para o homem que estava na porta e ele disse que ele que havia feito. Chamei ele pra fazer, então, o Costelão. Ele negou, pois disse que era exclusivo de uma empresa. Depois descobri que era de uma grande rede de churrascaria. Mas, após muita conversa e depois que conheceu o espaço, ele propôs muita mudança. Eu aceitei. E ali, há 16 anos, já construímos uma churrasqueira que tinha tudo que a carne precisava para ser assada à perfeição. Ele refez o projeto, e construiu como precisava ser para, de fato, funcionar", contou.

E, se ele aceitou mudar o projeto, não aceitava mudar uma coisa: a qualidade que precisava ter em cada prato. Seu filho, hoje um conhecido e, também premiado, chef de cozinha, comandava a parte quente do "barco".

"Vamos até hoje juntos a fazendas conhecer o abate. A gente busca informação sobre o gado que vamos servir. O cuidado no preparo, na apresentação. Tudo isso é pensado com cuidado para que o cliente receba o que pode ser de melhor servido", afirmou.

E, com isso, o Costelão caiu no gosto dos frequentadores da Cadeg e, depois, ultrapassou barreiras. Se antes, a Cadeg levava os clientes ao Costelão, em pouco tempo o Costelão passou a levar clientes à Cadeg.

Mas, por que Niterói?

Com tantos locais no Estado, porque a cidade sorriso foi a escolhida para receber a segunda loja da marca? A resposta é simples: amor.

"Eu sempre morei no Rio, mas, quando jovem, frequentava muito Niterói. Tinha muitos amigos aqui e sempre amei a cidade, o cuidado com o outro, a relação que os moradores têm entre si", explicou Armed.

O Empório Costelão de Niterói é um bebê ainda. Inaugurado em 20 de dezembro de 2022, a casa é um projeto que precisa de atenção e cuidado constantes. Porém, Armed se orgulha em dizer que, apesar de pouco tempo, já conseguiu montar uma equipe estruturada para fazer a casa funcionar sem sua presença física diariamente.

E quando questionado sobre como conseguir isso em tão pouco tempo, ele explicou sem rodeios.

"Claro, que para formar uma equipe de 30, a gente treina 100 funcionários. Mas, eu deixo muito claro que eles precisam de mim como patrão, isso é óbvio, mas que eu também preciso deles. São os funcionários que lidam com os clientes. Que recebem os retornos, que colocam em prática o treinamento. Eu sempre quero que um funcionário tenha condições de trabalho, segurança e uma relação linear comigo. Minha relação com funcionário é fazendo eles entenderem que todos vamos nascer e morrer. Dos mais ricos aos mais pobres. Então, eu chamo os funcionários de irmão, cumprimento, pergunto. Eu preciso deles, da mesma forma que eles precisam de mim", narrou.

E isso reflete na história do empresário, que em mais de 30 anos de vida profissional, com mais de 150 locais inaugurados e mais de 1.500 funcionários registrados, não chegou a responder nem dez processos trabalhistas. O que mostra uma relação de empatia e respeito, com via de mão dupla.

Atualmente, as duas casas do Costelão somam pouco mais de 50 funcionários diretos e mais de 150 indiretos.

Resenha degustativa

Sabe quando você encontra uma amiga e o assunto é tanto que você se embola nas palavras, querendo falar tudo ao mesmo tempo? Então, tô assim com vocês. Mas, vou respirar e começar pela costela, claro.

Chefe de tudo e dona da fama toda (sei que vocês pensaram no que eu pensei, mas não posso escrever aquilo). A costela é estrela do local e não é por acaso.

Feita na brasa, com mais de 10 horas sobre chamas na medida certa, a carne bovina desmancha no prato. Não precisa de faca para cortar a carne, de tão macia que ela é apresentada.

Provamos a costela aperitivo, que é servida com pão de alho. A costela é suculenta, vem em pedaços e acaba ficando mais "sequinha", o que é ideal para petiscar com amigos. — Não preciso dizer, mas vou repetir que quando digo sequinha não é passada, nem fora do ponto. Ela é sem caldo, sem suco, mas a carne segue suculenta e muito saborosa — O pão de alho é suave, com sabor na medida. Embora você sinta a presença do alho fresco, não há intensidade incômoda para dominar o paladar.

A costela também pode ser pedida como o prato principal. Nesse caso, ela vem, farta, com três acompanhamentos que você pode escolher como quiser. Minha dica é o arroz de brócolis. Ele é perfeito. Um verde lindo, um sabor muito agradável e com cara de comida de casa. Outra sugestão é a batata portuguesa. Em chips, a batata é super crocante e com sabor de infância que, independente da idade, todo mundo ama. Uma coisa que também faz sucesso é a polenta. Em palitos e frita. Ela chega na mesa sem nenhuma gordura aparente. Crocante por fora, dourada e muito macia por dentro.

A costela, nesse caso, é servida com um pouco mais da sua gordura. Como ela vai pra mesa em um rechoud, a gordura segue derretida, 'confitando' a carne até ser consumida. Ela fica molhadinha de uma forma perfeita. Ideal para garantir a suculência de uma boa refeição.

E por lá, também provamos a coxinha de costela. Cara, sério! Ela não tem massa, além de uma fina e muito crocante camada de empanado.

Por dentro, a costela desfiada é temperada e muito cremosa. O tempero é suave, não rouba o paladar, não destoa na boca. É uma composição harmônica. Onde todo mundo dança a mesma melodia. Vale muito provar. Com um chopp bem gelado, então. Não que eu tenha bebido, claro! Só estou deixando a dica para vocês.

Mas, eu disse que o local oferece muito assunto e o Armed é apaixonado pelo que faz de uma forma muito clara. Ele se empolga com o local, mesmo 16 anos após a inauguração da marca. Ele estava fazendo novas fotos para seu cardápio e ofereceu várias outras provas para a equipe.

De todas, preciso destacar pra vocês, dois itens. Sanduíche de galeto e frango à passarinho.

O frango à passarinho não tem nenhuma relação com o que comemos por aí, a não ser, é claro, pelo corte. No Empório Costelão, o prato é feito na brasa. Ele é muito macio, leve, gostoso de comer e muito, muito, muito bem temperado. O sabor dele é intenso, gostoso, acentuado como deve ser um bom petisco. Eu adorei!

E a novidade da casa são os sanduíches. Eles entraram no cardápio, logo após nossa visita ao local e hoje vocês já podem pedir essas belezuras por lá. O sanduíche de galeto empanado é uma mistura de "Meu Deus" com "É sério isso?".

No primeiro momento, você pode até se confundir com o tipo de carne que você está comendo. Porque ela é tão intensa, que você pensa que pode até ser carne de porco. Aí, na segunda mordida você tem certeza que não. Mas, embora muito branquinha e macia, o galeto é tão bem empanado, saboroso e tão intrigante, que te põe na dúvida se é frango mesmo.

O sanduíche começa com um pão tipo brioche espetacular. Selado na manteiga, o pão é macio por fora e crocante por dentro. O galeto empanado é coberto com queijo. O sanduíche tem alface fresquinha e um molho para arrematar tudo. Ingredientes simples que formam uma combinação perfeita.

Além desse sanduíche, o cardápio novo vai trazer outras opções de sabores para os lanches. O de costela desfiada com barbecue, muçarela e cebola crispy também é um espetáculo.

No Empório Costelão, também é possível comprar carnes de qualidade congeladas, vinhos, queijos e muitos outros itens que antes só se encontrava na Cadeg. Hoje, tudo está aqui, pertinho da gente e com um preço muito justo e coerente ao já apresentado no Rio.

Serviço

Rua Gavião Peixoto, 176

Icaraí, Niterói

Telefone: (21) 2589-0022

