Uma franquia pra lá de saborosa! Conheça a Carol Coxinhas, em São Gonçalo

Que a coxinha é o salgadinho queridinho da maioria da população não é novidade para ninguém, não é mesmo? Mas você sabia que a coxinha também tem sido responsável por mudar a vida de tantos brasileiros, país afora? E se o produto está espalhado por aí transformando vidas, em São Gonçalo não seria diferente.

O salgadinho, que já tinha conquistado o paladar, também conquistou o coração do casal Isabela e Thiago, que investiu tudo para abrir a primeira franquia da Carol Coxinhas na cidade. Superação, garra e coragem é o que marca a história da dupla, que tem enfrentado o novo todos os dias para transformar o sonho em uma realidade de sucesso. E é essa história que vamos contar hoje, em mais um episódio da série 'A História de Cada Lugar'.

Isabela Barahona, de 40 anos, atuava como radioperadora em uma plataforma. A vida embarcada combinava com o estilo vivido por uma mulher jovem, independente e sem filhos. Mesmo já casada com Thiago Soares, também de 40 anos, ela ainda conseguia adaptar a vida a dois com o trabalho. Até que, há oito anos, o único filho do casal chegou.



"Quando meu filho nasceu, eu já não queria mais embarcar. Foi um período complicado na minha vida profissional e eu me reinventei. Fui trabalhar com lembrancinhas de casamento, até que veio a pandemia e tudo parou", relembrou Isabela.

Mas, enquanto ela vive um mundo totalmente novo, seu marido — com quem está junto desde 2014 — está navegando na sua praia. Embora em nicho completamente diferente, Thiago sempre foi comerciante.

Um dos primeiros proprietários de lan house de São Gonçalo, Thiago já estava habituado à insegurança e variação de renda de quem vive do comércio. Contudo, a antiga realidade nada se assemelha a atual atuação do casal, que passou a trabalhar de segunda à segunda, para conseguir ver o lucro virar realidade na franquia.

Única loja da Carol Coxinhas no município — sendo a segunda no Estado, onde a primeira está situada em Copacabana — a escolha da marca foi feita de maneira muito pensada pelo casal, que sempre morou em São Gonçalo.

"Já tínhamos a certeza que queríamos investir em algo com relação à alimentação. Até que vimos uma matéria sobre a Carol Coxinhas e nos encantamos com tudo. Fomos até a loja de Copacabana e provamos os produtos, que também nos agradou muito. Com todo suporte da marca e com muito trabalho transformamos o sonho em realidade", relembrou Thiago, que além do filho com Isabela, tem um filho de 10 anos.

O casal, que se conhece desde criança e começou a namorar em 2014, abriu a loja em 22 de março de 2022. Embora já tenham tido diversos funcionários, atualmente os proprietários reduziram a equipe e trabalham todos os dias no atendimento ao cliente.

"Temos os funcionários, mas estamos aqui todos os dias. Com essa mudança, pudemos perceber vários erros que nossa falta de experiência estava causando e já percebemos uma diferença muito grande em relação ao funcionamento da loja, após pequenos ajustes", explicou Isabela, que já sonha com a conquista de mais uma unidade da Carol Coxinhas.

Resenha Degustativa

Como sempre faço, já vou contar uma coisa para vocês: as embalagens da Carol Coxinhas são incríveis. Criativas, bonitas, com cara de presenteáveis e de fácil transporte. Isso já me encantou de cara. Mas, foi aí que eu implorei em pensamento para que os produtos vendidos na loja fossem tão gostosos no paladar como as artes são para os olhos.

E eu fui extremamente atendida e todos os produtos que provamos na loja eram bem feitos, bem fritos e super saborosos.

Vamos falar do carro-chef da casa? A estrela do local é a coxinha. Com sete sabores diferentes, você pode fugir da tradicional coxinha de frango e embarcar na ousadia da coxinha de costela, por exemplo.

A massa da coxinha é cremosa, temperada e firme na mesma proporção em que é macia. Ela não desmancha enquanto você segura, mas se dissolve na mordida. Para os amantes de massa de salgadinho, a massa da Carol Coxinhas pode ser colocada na prateleira de excelente.

Quanto aos recheios, todos muito bem temperados, o que é um destaque da casa. Os recheios são temperados com condimentos naturais, o que apresenta um sabor mais acentuado à proteína. Também vale destacar que mesmo frio, os recheios se mantinham úmidos e suculentos.

O local também apresenta no cardápio uma coxinha vegana, com recheio de brócolis. Muito procurada, é uma ótima opção para quem não come carne.

Embora carregue 'coxinha' no nome, o local vende diversos tipos de salgadinhos, em dois tamanhos diferentes, que podem ser adquiridos em porções. Elas são entregues em uma ótima embalagem para quem quer comer andando, ou em cento, que são entregues em caixas lindas.

Por lá também são vendidos mini pastéis, muito bem recheados. Apesar de pequenos, são deliciosos e conseguem 'esconder' muito recheio. Quentinho é divino e fica impossível comer só um.

Um destaque mais que surpreendente foram os churros vendidos no local. Sério. Incrível, farto e muito crocante. O sabor da massa é leve e a fritura é perfeita. O recheio cremoso, encorpado e de qualidade complementa a experiência incrível ao comer o doce.

Além de tudo que foi citado, o local ainda conta com opções de frango empanado e frito, batata frita, açaí e coxinhas doces. Vale muito conhecer a loja, conversar com os proprietários e se apaixonar pelo cuidado que eles estão colocando em cada item do local.

Serviço

R. Carlos Gianelli, 212

Boaçu, São Gonçalo

Instagram: @carolcoxinhas

➢ Este artigo não é um texto publicitário e reflete a opinião da repórter no momento da entrevista. Valores e condições de atendimento podem sofrer alterações algum tempo depois da publicação.

