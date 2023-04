'Pausa para o café' com história no Boaçu; conheça o Empório Vírgula, em São Gonçalo!

Tal como a vírgula tem a função de uma pequena pausa ao longo de uma frase, o Empório Vírgula foi criado para oferecer uma pausa no meio do dia agitado de quem passa pelas ruas do Centro de São Gonçalo. Com produtos artesanais, atendimento acolhedor e cheirinho de café no ar, o local comandado por três amigos, nasceu para oferecer calmaria no meio do caos.

Mas, engana-se quem pensa que tudo ali é novo. O primeiro comércio no local foi fundado em 1994 pelo Ferreirinha, comerciante famoso na cidade, e em 2020 voltou a ser comandado por um membro da família. E é essa história repleta de afeto e simbolismo familiar, coragem para empreender e um forte laço de amizade que você vai conhecer agora, em mais uma edição da série A História de Cada Lugar.

Neto do português Ferreirinha, - que criou um dos comércios mais conhecidos em São Gonçalo -, Pablo Irio Ferreirinha Pereira, de 30 anos, cresceu numa família de comerciantes. Em 1994, seu avô, que já comandava seu estabelecimento há poucos metros do local, abriu ali, na entrada do Boaçu, o Restaurante e Bar Família Ferreirinha. A ideia dele, segundo o neto, era que o local virasse fonte de renda para todos os membros de sua família. A inauguração do espaço foi uma festa e a realização de mais um sonho.

"Só que, infelizmente, dez dias depois, meu avô faleceu e o sonho virou pesadelo para todos da família. Então, foi aí que resolveram alugar e a minha avó nunca mais tinha entrado aqui", contou Pablo.

Contudo, em 2020, Pablo, que era casado e morava na Irlanda, veio ao Brasil visitar a família e encontrou o estabelecimento, cujo aluguel é a fonte de renda de sua avó, fechado. Foi aí que a história do Empório Vírgula começou e, mais uma vez, os amigos de adolescência Renan Ferreira e Gabriel Pautgraff, ambos com 31 anos, se uniram a Pablo e formaram a sociedade que hoje comanda o espaço.

Café e chocolate em Niterói e São Gonçalo para todos os públicos; conheça!



"Eu e o Gabriel já tínhamos uma pequena lanchonete no Barreto. Pablo chegou ao Brasil e foi nos visitar lá. Quando ele viu nosso local, falou que tinha um comércio da família dele que estava fechado e que seria ótimo para a gente. Nós viemos ver achando que era mais uma lanchonete e quando chegamos aqui vimos esse espaço enorme. Eu só ri e disse que ele era doido. Ali, brincamos que se a gente fosse embarcar naquela loucura, ele teria que estar com a gente. O 'não' era um 'talvez' que virou 'sim' bem rápido", lembrou Renan.

Pablo, por sua vez, não tinha planos de permanecer no Brasil. Porém, a ideia dos amigos foi sendo absorvida e quando percebeu o trio já fazia planos para o local. A família vibrou e o apoio foi imediato.

"Resolvemos que então iríamos abrir algo aqui. Comecei a divulgar o espaço, pois era do aluguel que saía a renda da minha avó. Mas, quando resolvemos que a gente iria alugar, todo mundo topou ajudar", contou Pablo, que destaca que eles pagam o aluguel do espaço. Ele também comemora e fala com orgulho que a avó só entrou no local novamente, depois da morte do marido, no dia da inauguração do Empório.

Apesar do apoio e da vontade de dar certo, os amigos não tinham noção do que fariam no espaço. E foi através de muito estudo, dica profissional e de conhecer a região que eles resolveram que não fariam o que São Gonçalo já tinha. Iriam apostar no novo e oferecer algo que os gonçalenses precisavam sair da cidade para encontrar.

Bares e restaurantes em São Gonçalo e Niterói para conhecer em 2023



E foi assim que nasceu o Empório Vírgula. Com a possibilidade de paradas para respirar ao longo do caminho. Com o objetivo de incluir, agregar e explorar todas as possibilidades, como o nome sugere. Se a vírgula ajuda a dar rumo nos textos, para o trio de amigos o Vírgula mudou o rumo das vidas.

Atualmente, o Empório Vírgula já tem 'pontinhos' por aí. O trio abriu o Empório Vírgula Jardins, no Barreto, e realiza eventos com o Empório Vírgula Bistrô. O último lançamento, ou a última vírgula até agora, é o Empório Vírgula Wedding, voltado para pequenas recepções de casamentos. Mas os meninos sonham alto e garantem que o texto do Empório ainda terá muitas vírgulas na história.

Resenha Degustativa

Já vou começar o texto falando uma coisa para vocês: sabem aquele café da manhã, ou da tarde, típico de foto de Instagram? Então, lá tem! E é delicioso.

O local é aconchegante, tem carinha de empórios de pontos turísticos, mas a comida está longe de ser aquelas feitas para agradar turista, com uma "cara" linda e gosto duvidoso. Ao contrário, o café colonial, chamado por lá de break, serve duas pessoas e é bem farto e gostoso.

Com bolos, café, pão na chapa, torradas, pão de queijo e até bacon com ovos, o pedido tira um sorriso quando chega à mesa. É acolhedor, saboroso e com sabor de casa. Não tem produção para brilhar na internet, mas tem todo carisma e sabor para te proporcionar uma refeição maravilhosa, como um bom café deve ser.

Por falar em café, o café mesmo sabe? Então, o 'pretinho' servido por lá já foi eleito nove vezes como o melhor café do mundo. É muito chique, né?!

Agora, deixa eu contar mais uma coisa: o sanduíche emporiano é uma explosão de sabor. Para mim, sem duvida, o destaque da nossa visita. Feito com carne de porco desfiada, molho barbecue da casa, embebido num tempero secreto, queijo e pão australiano. Ingredientes comuns, que formam uma combinação até previsível, mas que ganharam outro nível por conta do molho temperado da casa.

O sanduíche é intenso, mas leve ao mesmo tempo. O sabor é forte, mas não é invasivo. Você sabe que está comendo algo 'exclusivo ', mas, ainda assim, sente um sabor reconfortante. Quando você for lá, não deixe de pedir esse. Sério!

Também provamos o sanduíche Virgulina. Feito com frango, queijo meia cura e pão de parmesão. Muito saboroso, o sanduíche recebe o frescor da rúcula e do tomate, o que deixa a experiência muito mais suculenta. É suave e uma ótima opção também.

O Empório ainda oferece diversos tipos de cafés, sucos, e sobremesas. Além dos bolos de vó, perfeito para comer com um café, eles possuem opções de tortas e doces.

Além da torta de chocolate que... ah, chocolate, né? Bem feita, molhadinha, com sabor do cacau e bem recheada. Não preciso dizer que é boa, pois com essa descrição não há dúvida, né?

Mas, então, além da torta de chocolate, a banoffe é sucesso por lá. A torta de banana, com doce de leite, é quase unanimidade quando o assunto é sobremesa com frutas.

Mas, minha dica é que depois do sanduíche com pão australiano, você coma a torta cookie com creme de avelã. O creme é aquele famoso mesmo, sem enganação. E vem muito recheio na torta. Além, claro, da massa de biscoito, assada de forma perfeita. Dourada e crocante, com as gotas de chocolate, e derretendo na boca.

Ah, gente, um local com tradição, história, afeto e muito sabor. Queria mesmo era estar degustando tudo de novo enquanto escrevo essa matéria.

Mais uma informação sobre o local. Eles também servem almoço e refeições em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa) por lá. Não provei, mas garanto para vocês que em breve vou lá experimentar. E você, já conhece a Empório Vírgula?

Serviço

Empório Vírgula

Rua Carlos Gianelli, 235



Boaçu, São Gonçalo

Site: https://www.emporiovirgula.com/

Leia as outras reportagens da série:

OSG estreia série de reportagens gastronômicas A HISTÓRIA DE CADA LUGAR

Reviravoltas, sabor e tradição no Bar da Baiana do Porto do Rosa; conheça!

Pai e filha trazem franquia especializada em carne suína para SG: conheça a The Tudo Um Porco!

Amigos transformam hobby em empresa e inovam a gastronomia de SG; conheça a Usina Parrilla!

Rodízio de mini hambúrgueres é sucesso na Parada 40; conheça a Rota 66 Beer e Burger

Da costela com barbecue ao sushi: conheça o Hangar 50, no Alcântara

Restaurante traz a culinária do Oriente Médio para Niterói; conheça Donna Zaya!

O sertão é aqui! Conheça a Barraca da Chiquita, um pedaço do nordeste em Niterói

Dez anos de 'Arretado': conheça o Botequim nordestino do coração de Niterói

Mais que pizza, uma experiência: conheça a Mil Pizzas Praiana, no Zé Garoto

De Rei a Imperador em Maricá; conheça a Império Costelaria, de Itaipuaçu



➢ Este artigo não é um texto publicitário e reflete a opinião da repórter no momento em que visitou o estabelecimento. Valores e condições de atendimento podem sofrer alterações algum tempo depois da publicação.