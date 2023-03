Dez anos de 'Arretado': conheça o Botequim nordestino do coração de Niterói

De ajudante de cozinha a dono de um dos maiores restaurantes de comida nordestina em Niterói. Arretado nos planos, na coragem e na marca. O menino, que com 16 anos, saiu do Ceará para 'desbravar' o Rio de Janeiro, hoje é um empresário respeitado e conhecido na região. Francisco de Assis, proprietário do Botequim Arretado, recebeu a equipe do O SÃO GONÇALO, no mês que o local completa dez anos de inaugurado, e contou sua história de luta e conquista, que vai ser revelada agora, no capítulo desta semana, da série 'A história de Cada Lugar'.

Nascido no Município de Groaíras, no Ceará, onde viveu até os 16 anos, Assis, trocou a calmaria do Sertão pela agitação da Rocinha, a maior favela do Brasil. Localizada entre o Leblon, São Conrado e Vidigal, a moradia do nordestino virou ponto estratégico que facilitava sua vida na Zona Sul, sua vontade de aprender e garra para trabalhar, e abriu portas em restaurantes requintados para seu início de carreira.

O primeiro emprego foi em um restaurante italiano. Requintado, o local oferecia atendimento 'de primeira' e buscava profissionais que atendessem a alta expectativa. Não teve erro, Assis se destacou, apesar de toda a dificuldade.

"Entrei como ajudante na cozinha e logo vi que não era ali que eu queria ficar. A cozinha é muito quente e eu queria mesmo era ir para o salão. Como eu precisava mostrar que poderia chegar lá eu tracei como meta sempre valer por dois. Eu era ágil, e atuava com firmeza, para fazer com que eu desse conta do trabalho de duas pessoas", explicou.

A tática dele funcionou e Assis passou a ser disputado pelos setores. Após ser convidado para atuar na copa do restaurante, já mais perto do salão, os chefes da cozinha não queriam perder o ajudante. Mas ele foi. E de lá, seguiu.

"Vim do nordeste com uma mão na frente e outra atrás. Então eu não podia me dar o luxo de me escorar. Eu precisava ser melhor, pois ser bom não era o suficiente para me destacar", disse.

Assis passou de ajudante de cozinha a copeiro, depois a cumim. Chegou a garçom e atuou até como maitre. Respeitado no seu nicho, Assis passou por grandes restaurantes e chegou a ser contratado até para 'levantar' unidades, quando o estabelecimento já não caminhava tão bem.

E foi assim que o profissional chegou a Niterói. Ele veio, a convite de um ex-vizinho do Ceará, para atuar como metre num restaurante na Zona Sul da cidade sorriso. Depois, entrou de sociedade e abriu um restaurante em São Domingos, Niterói. Especializado em camarão, a unidade fez muito sucesso. Mas, o jeito correto de trabalho do Assis não o deixava satisfeito com a sociedade, que ele resolveu romper e vendeu sua parte.

E ali ele começou a escrever a segunda parte da sua vida profissional. Ele já morava em São Gonçalo e era casado. A esposa, também cearense, foi conquistada durante uma de suas viagens anuais à sua terra natal. Com um pouco de grana na mão, Assis buscou por um pequeno ponto para abrir seu restaurante. E achou, na Avenida Visconde do Rio Branco, 655, no Centro de Niterói.

"Era uma loja pequena e eu comecei com quatro funcionários. Arretado para o nordestino é sinal de força, de que chegou lá. Somos arretados mesmo e eu não poderia fugir das minhas origens. Aqui era o meu local. Onde eu ia apresentar minha cultura, meu jeito, minhas referências", contou Assis, que emocionou ao falar.

Como o nome sugere, o empresário sabia que o 'chegar lá' ainda estava no caminho. Aliás, ainda está. O Arretado a cada dia ganha mais um 'pedaço' e domina a região. Assis hoje coordena mais de 100 funcionários e, além do Arretado, que atualmente possui mais de 400 lugares, também administra Botequim Canto do Peixe, especializado em frutos do mar, localizado também no Centro de Niterói.

"Os restaurantes próximos é importante pois vou lá e venho aqui o tempo todo. Eu chego pela manhã e vou embora depois das 22h. Quando tu ama o que faz, você vive isso. Eu não tenho férias e não tenho folga. Quando você tem uma determinação muito forte, não tem obstáculo para te parar. Eu já passei por coisas que muita gente para e volta. E estou aqui", finalizou.

Assis atualmente também mora no Centro de Niterói, pertinho de seus restaurantes, e trabalha com suas duas filhas e a esposa, que colaboram com a administração da empresa.

1/9 | Foto: Filipe Aguiar

2/9 | Foto: Filipe Aguiar

3/9 | Foto: Filipe Aguiar

4/9 | Foto: Filipe Aguiar

5/9 | Foto: Filipe Aguiar

6/9 | Foto: Filipe Aguiar

7/9 | Foto: Filipe Aguiar

8/9 | Foto: Filipe Aguiar

9/9 | Foto: Filipe Aguiar



















Resenha degustativa

A viagem sensorial começa pelos olhos. O Arretado apresenta, além de vários itens típicos do nordeste, frases motivadoras, de impulso e que nos tiram o sorriso. Típico do nordestino, o humor aparece misturado com a beleza angustiante das imagens da seca do sertão, que é linda na mesma proporção que é reflexiva. A beleza das praias e o clima descontraído também está presente nas decorações do local. Mas, o olfato trabalha assim que o primeiro pedido sai da cozinha.

Nem precisa chegar à mesa para sentir o aroma do que vem. De entrada, recebemos o bolinho de carne de sol. Frito, com casquinha dourada, o bolinho tem carne desfiada, temperada na medida certa. A cremosidade do bolinho vem do mix de queijo que compõe a iguaria. Suculento, macio e com a fritura sequinha. A bolinha custa R$ 9,50 a unidade.

De prato principal recebemos o Camarão Nordestino. Servido no coco verde, o camarão com molho cremoso de queijo é acompanhado de risoto de feijão verde e palito de aipim. O camarão tem ótimo tamanho, e vem em grande quantidade. O molho de queijo é leve, temperado e encorpado. O risoto estava incrivelmente cremoso e foi uma ótima opção para fugir do tradicional baião de dois. O prato custa R$149, para duas pessoas, mas certamente serve bem de três a quatro pessoas.

Para acompanhar todas essas delícias, provamos a caipirinha de caju com melaço. Sério, um drink muito bem feito, na medida certa e que leva sua mente, imediatamente, para a beira de uma das praias paradisíacas do Nordeste. Descontraído e com boa comida, o Arretado é uma ótima escolha para quem quer comer bem com preço justo.

Serviço

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 655

Centro, Niterói

Telefone: (21) 3254-1709

Leia as outras reportagens da série:

OSG estreia série de reportagens gastronômicas A HISTÓRIA DE CADA LUGAR nesta sexta, 20

Reviravoltas, sabor e tradição no Bar da Baiana do Porto do Rosa; conheça!

Pai e filha trazem franquia especializada em carne suína para SG: conheça a The Tudo Um Porco!

Amigos transformam hobby em empresa e inovam a gastronomia de SG; conheça a Usina Parrilla!

Rodízio de mini hambúrgueres é sucesso na Parada 40; conheça a Rota 66 Beer e Burger

Da costela com barbecue ao sushi: conheça o Hangar 50, no Alcântara

Restaurante traz a culinária do Oriente Médio para Niterói; conheça Donna Zaya!



O sertão é aqui! Conheça a Barraca da Chiquita, um pedaço do nordeste em Niterói