Rodízio de mini hambúrgueres é sucesso na Parada 40; conheça a Rota 66 Beer e Burger

Quem nunca acabou de comer um delicioso e suculento hambúrguer e desejou comer o segundo? Mas aí a consciência 'grita' e te impede, não é mesmo? Comer dois pode ser demais? Não se estivermos falando de mini hambúrgueres, com várias opções para se deliciar e experimentar diversas combinações e possibilidades!

E foi justamente pensando nisso que o Rota 66 lançou um rodízio de mini hambúrgueres, para a população de São Gonçalo. Na série 'A História de Cada Lugar' dessa semana, a equipe de O SÃO GONÇALO foi conhecer a história por trás daqueles lindos sanduíches que enchem a boca de todos pelas redes sociais.

Antes da hamburgueria, Tiago Coutinho, de 37 anos, proprietário da casa, atuava como ourives. Profissional e com mãos firmes para produção de joias, ele carregava o bom gosto em seu momento de folga e atuava como uma 'caçador de bom hambúrguer', rodando em diversos pontos do Estado em busca de um bom hambúrguer.

Aí nasceu o amor pelo sanduíche mais vendido do mundo. E então, em 2018, Tiago resolveu usar sua paixão e seu conhecimento na área para fundar a Rota 66 Beer e Burger. Inicialmente, o local oferecia hambúrguer de tamanho padrão, sempre produzido com itens de ótima qualidade e feito na casa.

Tiago Coutinho | Foto: Layla Mussi

"Sempre rodei para achar bons hambúrgueres. Eu sabia fazer um produto gostoso e sempre busquei por qualidade. Foi aí que a vontade de ter minha hamburgueria cresceu e eu fundei o Rota", contou.

Mas como acontece em diversos casos, nem sempre o amor e o talento andam junto com o dinheiro, e a hamburgueria foi, aos poucos, virando um pub. Com a mudança de público, de gostos, e de sabores, veio a insatisfação profissional. Tiago ainda queria ser dono de uma hamburgueria. E foi então, que ele resgatou suas origens, e o pub foi novamente transformado em um local especializado em hambúrgueres gourmet.

"Eu parei, pensei e voltei ao caminho inicial, que era o que eu queira e sempre foi o objetivo. E aí, veio o rodízio de mini hambúrguer", contou.

Tiago e Gisélia Coutinho | Foto: Layla Mussi

E o rodízio realmente caiu no gosto popular e virou sensação no instagram. Para dar conta do sucesso astronômico Tiago passou a contar com a ajuda da mãe, Gisélia Coutinho, de 62 anos, que sempre trabalhou como boleira. Atualmente, ela é o 'braço direito' do filho e atua como gerente da casa.

Com a nova fase da hamburgueria, veio a satisfação pessoal do proprietário do local, que ousou ainda mais: além do rodízio de mini hambúrguer, que vem acompanhado de acompanhamentos e refrigerante, ele também oferece o rodízio de drinques e chopp, com uma diferença de valor.

Outra ousadia da Rota 66 aparece na decoração. O local tem grafites e pinturas neon. Uma pegada 'street', descontraída e moderna. E a ousadia final é o valor, já quer atualmente a casa oferece o rodízio de mini hambúrguer com acompanhamento e refil de refrigerante por somente R$54,99. O rodízio com chopp Brahma e drinques vai para R$104,99.

Resenha degustativa

Além de lindos, os mini hambúrgueres são deliciosos. O que, confesso, surpreende! Já que, deixar o hambúrguer, feito de carne artesanal, no ponto, é difícil, imaginem deixar os mini hambúrgueres na cocção perfeita... é tarefa ainda mais árdua. E preciso destacar que eles conseguiram. E muito!

Todos os mini hambúrgueres que foram servidos estavam com a carne no ponto perfeito. O blend, misturas de carnes para garantir o sucesso entre sabor e gordura, secreto da casa garante textura e sabor perfeito.

Outro destaque surpreendente que precisamos conversar é a tábua de acompanhamentos. Bacon em fatias, cebola caramelizada, batata frita, batata turbinada, piscina de cheddar, anel de cebola e ela, a estrela, a maravilhosa farofa de bacon. Vamos falar sobre ela?

Crocante sem ser dura. Defumada sem ser salgada. Perfeita, potente e um ótimo plus para os hamburguinhos. Quando você chegar por lá, já pode pedir a reposição da farofa. Ela será a primeira a acabar.

Mais um destaque do local é que todos os molhos são artesanais e feitos na casa. Também são muito gostosos.

E como se não bastasse tudo isso, Tiago pensou no último detalhe: a sobremesa. Ao final do rodízio, a casa oferece churros de sobremesa, ainda incluído no valor. Apesar de ser uma sobremesa nitidamente comprada compra, o produto tem extrema qualidade e foi apresentado com uma fritura perfeita, o que mostra o cuidado da casa em manter o nível elevado de tudo que oferecem no local.

Serviços

O rodízio funciona de quarta a domingo, das 19h às 23h.

Endereço: Rua Jaime de Figueiredo, 104, parada 40, São Gonçalo.

Instagram: @rota66beereburguer