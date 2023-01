Pai e filha trazem franquia especializada em carne suína para SG: conheça a The Tudo Um Porco!

Clássico 'costela com barbecue' divide o cardápio com pratos mais 'diferentões' - Foto: Filipe Aguiar

Clássico 'costela com barbecue' divide o cardápio com pratos mais 'diferentões' - Foto: Filipe Aguiar

Se você é daqueles que amam carne suína e esperam uma data especial para comer um pernil, uma costela ou um bom torresmo, o 'The Tudo um Porco' é o local que precisa conhecer. A franquia especializada em carne suína abriu sua primeira loja no Rio de Janeiro e o município escolhido foi São Gonçalo, onde, há sete meses, vem encantando os clientes, com qualidade e preço.

Para conhecer um pouco mais as pessoas que trouxeram a marca, originalmente Mineira, para a região Metropolitana, a equipe de O SÃO GONÇALO foi ao local e descobriu a história por trás do letreiro amarelo e vermelho.

Fabiana Sinder | Foto: Filipe Aguiar

Super conhecida em Minas Gerais e em São Paulo, a marca ainda não tinha nenhuma loja no Rio de Janeiro. Foi aí, num pequeno vídeo na Internet, que pai e filha se encantaram e resolveram embarcar no desafio de trazer a franquia para o estado.

Leia também: Reviravoltas, sabor e tradição no Bar da Baiana do Porto do Rosa



Fabiana Peixoto Sinder, de 29 anos, ajudava o irmão na empresa de higienização de estofados. Seu pai, técnico de informações, Marciley Alves Sinder, de 52, havia saído recentemente de seu emprego. E então, a dupla resolveu arriscar.

Marciley e Fabiana, pai e filha, apostaram no empreendimento | Foto: Filipe Aguiar

"Meu pai viu e me mostrou. Só que depois ele foi desanimando, mas eu já estava muito empolgada. Já tinha pesquisado e acreditava que ia funcionar. Aí a gente conversou e embarcou", contou Fabiana, que além de dividir as preocupações com o pai, hoje atende o público na loja.

Apesar de ser um bebê, o restaurante, que tem uma 'pegada' descontraída e gourmetizada, já possui clientes fiéis.

"A gente tem clientes que vem semanalmente. E sabemos que essa fidelidade em restaurante não é uma coisa fácil", explicou Marciley.

9 curiosidades sobre São Gonçalo que você provavelmente não sabia



Outro destaque para a 'casa', que fica na margem da BR-101, no posto de combustíveis, na altura de Neves, em São Gonçalo, é o preço. No local, - que serve, além dos pratos de porco, cinco opções sem a carne suína -, é possível que três pessoas comam bem, gastando em média R$100,00, no valor total.

O preço é um destaque para quem entende de gastronomia. Uma das mais famosas casas especializadas em carne suína fica em São Paulo, e os pratos chegam a custar mais que o dobro do que é cobrado na loja de São Gonçalo.

Resenha Degustativa

Pirulito de porco. Pipoca de porco. Pulled Pork. Se os nomes soam como diferentes para você, eu te garanto que o produto é super conhecido. E adorado.

O Pirulito de porco, que custa R$24,90, é uma deliciosa panceta pururucada, que forma um torresmo simplesmente divino. Além do sabor, o prato é 'legal' e rende ótimas fotos.

Pirulito de Porco | Foto: Filipe Aguiar

Mas, se eu puder te indicar um prato, é, sem dúvida nenhuma, o Pulled Pork. Feito de batata canoa frita, coberto por uma farta camada de pernil desfiado, envolto em molho barbecue caseiro de goiabada e finalizado com cream cheese.

Embora pareçam muitos ingredientes fortes, o destaque do prato é a harmonia. A junção do doce na medida certa do barbecue de goiabada com o tempero cítrico do pernil explode na boca. O cream cheese parece 'amarrar' o produto na boca e se torna fundamental para a garfada perfeita.

Pulled Pork | Foto: Filipe Aguiar

O prato é espetacular e ótimo para ser dividido. Além disso, é excelente para acompanhar um chopp gelado e custa R$ 44,90.

14 pontos turísticos de Maricá para conhecer em 2023



Ah, mas é claro que no local existe o clássico também. Se você acha que porco se resume a costela com barbecue, lá também tem. Assim como os outros pratos, com tempero excelente. Essa é a iguaria mais cara do cardápio e custa R$ 79,90. Para quem não gosta de arriscar a novos sabores, é uma ótima pedida.

Costela com barbecue e fritas | Foto: Filipe Aguiar

Mas, se você for mais ousado, como a repórter que vos escreve, vale muito investir em pratos diferentes e conhecer a infinidade de sabor e textura que a carne de porco pode lhe proporcionar.

Serviço

O 'The Tudo um Porco' funciona todos os dias, sempre das 12h às 22h.

Endereço: Rodovia BR-101, s/n, km 319, lojas 5 e 6, altura do bairro Neves, em São Gonçalo.

Instagram da loja: The Tudo um Porco SG