Craques do futebol 'viram' cardápio na Invictos Burguer, na Trindade

Pelé, Garrincha, Zagallo, Neymar, Vini. Jr.; quem escuta os nomes dos hambúrgueres vendidos na “Invictos Burguer”, na Trindade, em São Gonçalo, pode até se confundir e pensar se tratar de uma listagem de maiores jogadores do futebol brasileiro. Na verdade, por lá, tanto lendas que já deixaram os gramados há muitas décadas quanto craques que brilham atualmente nos campos se transformam no nome dos deliciosos artesanais oferecidos pela hamburgueria.

Inaugurado em 2017, o espaço é hoje uma das principais atrações gastronômicas da Praça Leonor Corrêa, a famosa Praça da Trindade. Após passar alguns dias fechado para obras, a lanchonete temática foi reinaugurada na noite desta quinta-feira (29). À equipe da série de reportagens 'A História de Cada Lugar', o casal Nogueira, proprietários do estabelecimento, comentou que a reabertura é, também, uma celebração de sua trajetória de altos e baixos.

“A gente passou por muito perrengue e continuamos invictos. Então esse nome tem esse significado de 'caramba, estamos aqui, estamos inteiros'”, compartilha Gabriela Nogueira, de 38 anos. Ela explica que o projeto da hamburgueria nasceu durante um momento delicado para ela e o esposo, Joeriton, de 40: uma demissão.

Os dois se conheceram em uma empresa que prestava serviços para uma concessionária de energia na capital. Ela era gerente administrativa, ele técnico de segurança. No contato do dia-a-dia, se apaixonaram, começaram a namorar, noivaram e se casaram. Ao longo de toda essa trajetória, também ‘cresceram’ na carreira e viveram, por uns bons anos, com o bom salário e os benefícios da companhia onde trabalham, uma das que melhor remuneravam no setor.

Estava tudo bem e seguro quando, de repente, entre 2016 e 2017, vieram os anúncios de demissão. Primeiro Joeriton e, cerca de dois meses depois, Gabriela. “Quando eu fui demitida, olhamos um para a cara do outro e pensamos: ‘e agora, o que a gente faz?’”, ela relembra. O casal conta que chegaram a receber novas propostas em outras empresas do setor, mas não encontraram nenhuma oferta que chegasse perto das condições que tinham na empresa anterior.

Fora de sua área, o jeito foi ‘dar um jeito’. Joeriton, demitido primeiro, trabalhou um tempo como motorista e, em seguida, tentou iniciar uma barbearia. Gabriela cogitou outras possibilidades e áreas até ter a ideia de empreender no setor de lanches. Na tensão do desemprego, a dupla pegou o dinheiro de um investimento que tinham e decidiram empreender com uma franquia de açaí e sorvetes em uma ruazinha pouco movimentada da Trindade, onde moram.

O movimento não era dos mais fortes, eles relembram. Mesmo depois de mudar para um ponto mais badalado, próximo a Praça, ainda parecia faltar algo. “A gente pensou: 'é melhor colocar alguma outra coisa junto', porque o sorvete é muito sazonal, né. No Rio de Janeiro, é chover que ninguém compra sorvete, pode estar no verão. Aí iniciamos com o hambúrguer artesanal. Na época, a gente não tinha a visão de que o hambúrguer artesanal iria ganhar mercado. Há uns 6 anos atrás, não se imaginava que, hoje, uma hamburgueria ia ter a procura que tem”, explica Gabriela.

" Não fomos invictos como no futebol, que o cara não perde nada, porque nós perdemos alguma coisinha, mas estamos inteiros”, celebra Joeriton | Foto: Filipe Aguiar

Foi nessa mesma época que o casal de torcedores do Flamengo resolveu trazer o esporte para a jogada. “Nós queríamos um assunto comum, que unisse as pessoas”, define a proprietária. Daí surgiu o Star Burguer, já com homenagens a atletas de destaque nos gramados nos nomes dos atrativos do cardápio. Mesmo sendo o primeiro artesanal da região, a aposta era arriscada, já que, nos arredores da praça, se encontrava hambúrgueres por preços muitos mais baixos. O foco era na qualidade dos produtos, completamente diferente do x-tudo médio.

Além disso, alguns outros empecilhos dificultaram o caminho da marca. Um deles estava no nome. “A gente errou muito. Erramos em coisas simples, que a gente não sabia que existiam. Por exemplo: registrar um nome. A gente usava um nome, o Star Burguer, que já existia em São Paulo. Quando a gente foi iniciar o processo para registrar, a gente viu que a marca já tinha sido registrado. Estávamos trabalhando com um nome que não podia ser nosso”, admite Gabi.

Esse obstáculo, porém, acabou sendo positivo, pois os ajudou a encontrar a identidade que hoje define sua marca. “O Star Burger já era bem voltado para o futebol. O Star era estrelas do futebol, os hambúrgueres já tinham nome dos jogadores. Aí a gente pensou em colocar um novo nome com o mesmo tema. Escolhemos 'Invictos', um termo muito usado para falar dos times que passam uma temporada sem perder”, explica Joeriton. Como a esposa, ele também acredita que o adjetivo tenha um significado especial diante de suas jornadas: “Estamos invictos. Não fomos invictos como no futebol, que o cara não perde nada, porque nós perdemos alguma coisinha, mas estamos inteiros”.

Essa garra de atleta foi muito importante em uma outra partida complicada enfrentada pelo Invictus e por todos os outros estabelecimentos do setor; a pandemia. Quando a Covid-19 chegou, em março de 2020, a dupla tinha acabado de ampliar seus trabalhos para um outro ‘estádio’ a poucos metros da hamburgueria, com uma pizzaria.Em janeiro daquele ano, eles aproveitaram o ponto vazio, um dos maiores da região, para tentar a sorte também com massas. Como nome de ‘Bravos Pizza’, a ideia do espaço era experimentar até encontrar um padrão no lanche que se assemelhasse ao que tinham na ‘Invictos’.

Pouco tempo depois, no entanto, vieram os distanciamentos e fechamentos, que obrigaram os moradores da Trindade a se reinventarem. “A gente nunca investiu muito em delivery, erradamente. Nossa visão antes da pandemia tava atrasada e focada só em loja física. Tinha delivery, só que não era o foco. O objetivo era proporcionar a experiência”, conta Gabriela.

Nesse novo campo, alguns dos lances eram mais agressivos do que estavam acostumados a jogar no dia-a-dia pré-pandêmico. “Você coloca num iFood, 90 pessoas podem gostar de vocês, mas as 10 que não gostaram vão lá e te malham”, opina Joeriton sobre o delivery. As ‘partidas’ nesse torneio que foi o auge da pandemia deixou algumas marcas que eles custaram para reparar.

Desde que reaberta pós-quarentena, no entanto, o estabelecimento conseguiu aliviar um pouco desse peso com a retomada do ritmo, que acabou se estendendo também para a pizzaria. No ano passado, já confiantes no projeto novo, o casal transformou o espaço na “Invictos Pizza”, assinalando outra vez a identidade da marca que, a essa altura, já é conhecida na região. Mesmo com os gols sofridos, hoje o casal de empreendedores tem mais títulos que derrotas - se orgulha disso.

“Vou ser sincera; se me falassem que me devolvem meu antigo emprego com tudo que tinha, eu não volto. [Aqui] é brabo, muitas dificuldades, mas é nosso. A gente chegou até aqui, a gente conquistou”, comemora Gabriela. Confirma seu entusiasmo o empenho colocado na elaboração da reforma no ‘estádio’ da hamburgueria, que trouxe uma nova escalação no cardápio e um novo visual.

“A gente precisava se atualizar, modernizar o espaço e a experiência para o cliente. Já estávamos um pouco ultrapassados em termos de decoração. Aí viajamos, fomos observar tendências, observar novos estilos de decoração sobre o tema para trazer para cá. Aí mudamos muito, tiramos o rebaixamento do teto, colocamos uma luminária de campo de futebol, tentamos reforçar o tema de futebol e juntar com o estilo industrial, totalmente diferente do que a gente tinha antes.Tudo isso é para oferecer a melhor experiência para os clientes.”, esclarece Gabriela.

Espaço foi reinaugurado nesta quinta-feira (29/06) | Foto: Divulgação

Resenha Degustativa

Entre Rivellino e Júnior Pernambucano, um dos nomes que chegaram ao cardápio foi justamente o gonçalense Vinicius Jr., homenageado com um hambúrguer de tamanho generoso experimentado pelo autor desta matéria. O sanduíche é daqueles que te deixam confuso de por onde começar a comer; se pela cama de batatas fritas ao redor, se pela coroa de cebola e batata em cima ou se pelo próprio hambúrguer, que mal cabe numa mordida.

É uma apresentação bem vistosa e esmerada, mesmo que não tão prática. A ‘coroa’ de onion rings é certamente um atrativo para além do visual, porque evoca os ares de um tal restaurante australiano que parece ter inspirado uma coisa ou outra no Invictos. Se falta algo na cebola, talvez seja só um pouco mais da picância comum nesse tipo de preparo. Mas, na verdade, não faz falta, já que o apimentado é substituído por um muito bem vindo toque de cremosidade do fondue de queijo por dentro.

As fritas que vem dentro do onion rings, assim como as que cercam o hambúrguer, são as de sempre, simpáticas mas sem nada de novo. A graça começa mesmo na hora do hambúrguer, que inevitavelmente vem banhando por um tanto do fondue que escapa da cebola. O queijo cremoso ganha vida mesmo assim, misturado com as texturas do próprio hambúrguer.

Falando nele, é, em si, um sanduíche que joga numa ‘formação’ até tradicional: um generoso blend bovino de 150g, mussarela, bacon e o pão. Em campo é que ele mostra seu diferencial, que está justamente na dinâmica entre texturas e sabores de carne e queijos. A mussarela envolve o blend de uma maneira que enfatiza sua maciez, o que só se beneficia da presença do fondue.

O blend em si é uma delícia. Cada cliente escolhe seu ponto preferido para a carne, mas é difícil que alguma escolha seja melhor do que ‘ao ponto’. É assim que ela mostra a que veio, mostra a maciez, a suculência e o sabor. É um hambúrguer que pesa, satisfaz bem, mas pode ser bem acompanhado por umas batatas turbinadas com cheddar e bacon.

Depois dele, cai bem uma das sobremesas. Tem opções de brownie e torta de maçã com sorvete, milkshake temático, mas não sai insatisfeito quem apostar num jogo tradicional e pedir o Morumbi, o pudim da casa. É o mais barato da lista e certamente não é o maior, mas é executado com maestria, cremoso e bem doce por dentro, mais firme e dourado por fora.

O hambúrguer mais caro da casa, o tão pedido Fenômeno, custa R$ 46,90. A média de preço dos principais burgers, porém, fica na casa dos trinta, trinta e pouco reais. O estabelecimento tem ainda uma linha de smashs, menores e mais baratos, além das sobremesas e dos drinks.

Serviço

O Invictos abre todos os dias e fica aberto das 18h às 23h30 de segunda à sexta. No sábado e no domingo, a casa continua em atividade até 00h. O estabelecimento fica bem de frente à Praça da Trindade, na esquina com a Avenida Trindade, no bairro homônimo, em São Gonçalo.

➢ Este artigo não é um texto publicitário e reflete a opinião do repórter no momento da entrevista. Valores e condições de atendimento podem sofrer alterações algum tempo depois da publicação.

