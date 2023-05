Requinte em aroma e sabor: conheça a Doppio Café Bistrô, em Niterói

Vontade de mudar, coragem para recomeçar e esperança em evoluir. Se pudéssemos resumir relações em palavras, essas representariam bem o laço de amizade, parceria e sociedade de Gabrielle Vianna, de 30 anos, e Alice de Almeida, de 54 anos, proprietárias da Doppio Café Bistrô. Com café quentinho e bolo fofo em mãos, vamos contar curiosidades sobre o local em mais um episódio da série "A História de Cada Lugar".

Gabrielle Vianna era do meio corporativo. Formada em administração com ênfase em marketing, ela e o marido se conheceram quando trabalhavam juntos, em uma grande empresa de comunicação. Enquanto ela focava no sonho de ser a melhor do trabalho executivo, o marido e sócio Manoel, sempre falava do sonho de empreender.

No início da pandemia, o casal recebeu a oportunidade de empreender e abriu um espaço múltiplo, com uma cafeteria na região do Porto, no Centro do Rio. Ali, o casal começou a se encontrar e Gabrielle foi descobrindo um novo lado profissional dela.

"Como estávamos bem informados com a rotina da cafeteria, fomos chamados por um amigo para fazer uma consultoria na Doppio Café no Barra Shopping. Em um mês tivemos uma enorme diferença no faturamento e os proprietários nos ofereceram o ponto", explicou Gabrielle.

E foi aí que o casal mergulhou no mundo do empreendedorismo e passou a se dedicar à cafeteria. Ela ainda trabalhava de carteira assinada e se dividia entre os dois locais.

"O amor cresceu. Fizemos mudanças no cardápio, trouxemos novidades e deixamos do nosso jeito. Aí, começou a vontade de crescer ainda mais", contou. E foi em uma viagem de amigos que o sonho de mais um espaço começou a se realizar.

"Eu ouvi ela e o marido contando com paixão sobre a cafeteria deles. Eu achava que era uma coisa muito diferente e o amor deles me mostrou que era algo muito mais próximo do que eu pensava. Aí, quando voltamos da viagem eu conversei com meu marido e ele me ajudou, me deu força. Eu liguei para a Gabi e falei que queria entrar de sociedade com ela em uma segunda Doppio", contou Alice, que tem doutorado em bioquímica, graduação em turismo e curso técnico de desenho 3d.

Para Alice era tudo novo, de novo. A mãe e esposa dominava a área acadêmica e se dedicava aos estudos desde sempre. Mas, descobriu que queria fazer algo diferente e agora, após dois meses de inauguração da Doppio do Plaza Shopping Niterói, ela conta que se encontrou.

"Eu acho que estudo e educação nunca são em vão. De alguma forma eu vou usar o que aprendi nas graduações na prática diária aqui. É uma novidade que, com muita vontade, sei que vai funcionar", contou a profissional, que além de sócia, atua na gerência da loja do Plaza, enquanto Gabi se divide com a parte administrativa e as lojas de Niterói e da Barra.

A dupla deixa claro que a identificação em relação ao modo de ver a vida é o que faz funcionar a parceria entre as duas. Além da qualidade dos produtos, o atendimento de alto nível são os destaques da marca.

RESENHA DEGUSTATIVA

Nada mais reconfortante do que um café, não é mesmo? Tá, eu sei que já tem gente pensando que eu estou errada, pois nem gosta de café. Mas, não falo do café, café, - embora eu adore um bom pretinho -, eu falo do momento café. Da tarde ou da manhã. Uma bebida quentinha, um chocolate cremoso, um suco refrescante, um bom pão, um bolo macio, uma conversa gostosa, e lá na Doppio você encontra tudo isso, com um plus: o pão de queijo especial da casa.

Se em Minas Gerais, terra do pão de queijo, a expressão mais comum é o 'uai', aqui podemos adaptar para o 'uau', quando provamos o pão de queijo da casa. Fininho, crocante e muito saboroso, ele é feito com um mix de queijos, de muçarela, provolone e parmesão. O pão de queijo do Doppio tem um formato 'folha' e um sabor marcante dos queijos defumados.

Se você espera receber um pão de queijo com o centro úmido, gelatinoso, esticando ou oco, como costuma ser os tradicionais pães de queijos, vai se surpreender. E aí, que se o bom sempre pode melhorar, eles melhoraram criando o sanduíche de pão de queijo.

São diversos sabores que podem ser utilizados para rechear as folhas de pão de queijo, ou de outros pães servidos na casa. A equipe recebeu o misto quente feito no pão de queijo. E, sério, o sabor do queijo nunca é demais, não é? E toda a intensidade dos queijos, ganhou o salzinho do presunto... uma combinação perfeita, sem erros e com muito sabor. Vale a pena!

A cafeteria também tem diversos bolos e tortas em seu cardápio. O bolo de milho, caseiro, fofinho e feito com milho mesmo, é uma delícia. Um parceiro perfeito para quem gosta do clássico bolo com café.

Por falar em café, a casa serve um café exclusivo, premiado e muito saboroso. O expresso é encorpado, amargo na medida e forte, como tem que ser.

Se a gente for pensar na exclusividade aliada com sabor, eu preciso falar da torta financier da casa. Primeiro deixa eu te contar, ou te lembrar, o que é um financier. Feito de amêndoas, o financier é um pequeno bolo francês. Levemente crocante por fora e muito úmido por dentro. Levíssimo, apesar do sabor intenso. Dito isto, a torta financier da casa é feita com base desse tradicional bolo francês, com recheio de quindim, chantily e coberta com uma fina e intensa camada de geleia de damasco.

Eu sei que repeti a palavra intensa algumas vezes, peço desculpa às regras jornalísticas pela repetição, mas afirmo que os ingredientes não podem ser nomeados de outra forma.

A torta é deliciosa. A acidez do damasco dança com o dulçor do chantily. A densidade da base da torta é banhada pela cremosidade do recheio de quindim... Mais uma vez a equipe da Doppio melhorou o que já era bom.

O local também oferece bebidas refrescantes como a pink lemonade. Uma delícia e cheia de sabor.

Serviço

Doppio Café Bistrô

Shopping Plaza Niterói

Rua XV de Novembro, 8

Centro, Niterói

Localizado no Piso L2



➢ Este artigo não é um texto publicitário e reflete a opinião da repórter no momento da entrevista. Valores e condições de atendimento podem sofrer alterações algum tempo depois da publicação.

