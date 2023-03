Mais que pizza, uma experiência: conheça a Mil Pizzas Praiana, no Zé Garoto

Dizem por aí que pizza até quando é ruim é boa, não é mesmo? Mas, por aqui não gostamos só de coisa boa. Gostamos, e buscamos para vocês, sabores excelentes e histórias inspiradoras. E, superando as expectativas, encontramos o Mil Pizzas Praiana: uma pizzaria de Itaipuaçu, em Maricá, que chegou com tudo em São Gonçalo. O caminho que levou os amigos de infância a virarem sócios e conquistarem o paladar, e o coração, de quem prova as delícias 'praiana' será narrado agora, no capítulo desta semana da série "A História de Cada Lugar".

Amigos desde sempre, o empresário Leandro Brum, de 49 anos, e o economista, e hoje também empresário, Rodrigo Travassos, de 56, viveram diversas fases de vida juntos. O primeiro, morador de Niterói, era visita frequente na casa da família em São Gonçalo, local onde Rodrigo sempre morou. Apesar da diferença de idade, a vida nunca afastou os dois. Ao contrário, deu um jeitinho de aproximar ainda mais, quando ambos viveram o 'sonho americano' e foram morar nos Estados Unidos. Eles não foram juntos, mas logo se reencontraram e chegaram até a dividir a mesma casa e trabalharam no mesmo lugar.

E foi lá, em solo americano, que Leandro entrou no mundo da gastronomia. Trabalhou numa das pizzarias mais famosas do mundo por anos, e depois num restaurante também muito conhecido. Rodrigo, que chegou depois, também trabalhou na pizzaria.

Anos depois, os dois voltaram ao Brasil. Rodrigo retornou à carreira e voltou a trabalhar no seu ramo de formação. Leandro abriu um restaurante que funcionou por um longo período em Niterói. Até que depois de vender o local e ficar um tempo atuando numa outra empresa que criou, e tem até hoje, em 2019 ele abriu a primeira Mil Pizzas Praiana, em Itaipuaçu, Niterói. Em 2022, a queridinha da região praiana de Maricá chegou a São Gonçalo, e a parceria profissional dos amigos de infância iniciou.

Férias: 14 pontos turísticos de Maricá para conhecer em 2023



"Quando eu provei a pizza que ele vendia, eu tive a certeza que era a melhor pizza que eu já tinha comido na vida. Aí, pouco depois ele falou que queria abrir uma aqui em São Gonçalo e eu entrei com ele. Eu, de verdade, tenho orgulho de oferecer produtos com alta qualidade e diferencial que faz os clientes se apaixonarem, assim como eu me apaixonei quando conheci a pizza", contou Rodrigo, que mergulhou na experiência e atua em horário comercial em uma empresa privada, e na pizzaria à noite.

Sócio de Rodrigo, Leandro Brum se divide entre a pizzaria de Itaipuaçu e de São Gonçalo. Ciente do trabalho que faz, o empresário fala do orgulho do caminho que a marca está tomando. "Aqui (a loja de São Gonçalo) é um bebezinho ainda. Mas seguimos numa direção muito legal. Nossos clientes são reincidentes, pedem sempre. Temos diferencial na qualidade dos ingredientes, no equipamento e no tempo de entrega", contou Leandro, que só trabalha com delivery ou retirada no local, e comemora ao falar que a entrega das pizzas respeita um tempo muito curto, o que ajuda que a marca seja nota 5 no aplicativo de entregas.

1/7 | Foto: Divulgação

2/7 | Foto: Filipe Aguiar

3/7 | Foto: Filipe Aguiar

4/7 | Foto: Filipe Aguiar

5/7 | Foto: Filipe Aguiar

6/7 | Foto: Filipe Aguiar

7/7 | Foto: Divulgação















Resenha degustativa

A Mil Pizzas Praiana apresenta um cardápio vasto, para agradar 'gregos e troianos'. Para a equipe de O SÃO GONÇALO foram feitos vários sabores difíceis de definir o melhor. Mas, é muito fácil de contar para vocês o diferencial de cada uma. Essa semana nossa conversa vai começar diferente e vou contar para vocês o destaque da visita, no olhar dessa que vos escreve, ok?

Lembra que eu te contei no início do texto que os sócios moraram nos Estados Unidos? Então, coincidência ou não, a Pizza da Casa é uma mistura tradicionalíssima nos Eua: O Surf and Turf. Termo criado nos anos 60 para pratos feitos com proteínas do mar e da terra. E com essa pegada histórica, a Pizza da Casa traz a mistura do camarão com o bacon. Mas, se o que é bom sempre pode ficar melhor, a casa colocou abacaxi, para trazer o tropical da praia, e fazer referência ao nome da marca.

Eu sei que é uma mistura fora da caixinha e que não agrada a todos os paladares. Mas, se você gosta de camarão e de bacon, acredite em mim e dê uma chance a esse sabor. Sério, é uma delícia. Surpreendente, tem a suavidade do camarão, a intensidade do bacon e a refrescância do abacaxi. "Ah, Renata, mas eu não como abacaxi". Pode tirar na hora de comer. A fruta agrega sabor e tropicalidade à pizza, mas não é um item fundamental para quem não curte.

Agora, se você é tradicional, a pizza de calabresa é divina. De sabor, claro! Mas também de aparência. O disco de massa é completamente coberto pela linguiça fatiada à perfeição, com padronização e espessura impressionantes. A pizza portuguesa, segue uma linha clássica, e são utilizados somente os ingredientes tradicionais da iguaria. O que pode gerar estranheza a alguns, que não vão encontrar milho e ervilha, por exemplo, é um bálsamo para quem busca sabores tradicionais e muita qualidade em cada ingrediente.

Outro destaque foi a de frango com catupiry. Clássica, sem erro, e do jeito certo para quem busca sabores reconfortantes. Eu poderia parar por aqui, mas preciso comentar sobre o frango. Molhadinho, temperadinho... um sabor reconfortante e que abraça quem come.

O cuidado com os sabores é apresentado em diversos momentos da fabricação da pizza. O molho de tomate é italiano, a farinha é premium. Os ovos e temperos usados na pizza são colocados após saírem do forno, para garantir toda a qualidade que o ingrediente pode entregar.

Mas, vocês não acham que a gente ia fazer essa degustação toda sem comer uma sobremesa, né? Então, a casa oferece pizza de diversos sabores doces. Mas, a queridinha, provada e aprovada, é a de banana gourmet, conhecida também como 'banana nevada'. A pizza de banana com chocolate branco é linda e gostosa. Depois de assado, o chocolate ganha uma textura de marshmallow que deixa tudo ainda melhor.

Final de semana chegando e se na sua casa for dia de pizza, já pode aproveitar e seguir a nossa dica da semana.

Ah, um detalhe: você pode escolher com ou sem borda recheada. Nossa dica é apostar na borda recheada com catupiry. O acréscimo de valor vale a pena!

Serviço

Mil Pizzas Praiana

São Gonçalo

Rua Francisco Portela, 2800

Zé Garoto, São Gonçalo

Telefone/WhatsApp: (21) 2716-2000

Pedidos pelo site: https://www.milpizzaspraiana.com.br/mil-pizzas-praiana-sg

Abre às 18h

Itaipuaçu

Avenida Carlos Marighella, quadra 35, loja 5

Itaipuaçu, Maricá

Telefone/WhatsApp: (21) 3606-1000

Pedidos pelo site: https://www.milpizzaspraiana.com.br/mil-pizzas-praiana

Abre às 18h

Leia as outras reportagens da série:

OSG estreia série de reportagens gastronômicas A HISTÓRIA DE CADA LUGAR

Reviravoltas, sabor e tradição no Bar da Baiana do Porto do Rosa; conheça!

Pai e filha trazem franquia especializada em carne suína para SG: conheça a The Tudo Um Porco!

Amigos transformam hobby em empresa e inovam a gastronomia de SG; conheça a Usina Parrilla!

Rodízio de mini hambúrgueres é sucesso na Parada 40; conheça a Rota 66 Beer e Burger

Da costela com barbecue ao sushi: conheça o Hangar 50, no Alcântara

Restaurante traz a culinária do Oriente Médio para Niterói; conheça Donna Zaya!

O sertão é aqui! Conheça a Barraca da Chiquita, um pedaço do nordeste em Niterói

Dez anos de 'Arretado': conheça o Botequim nordestino do coração de Niterói